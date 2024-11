AMD Ryzen 7 9800X3D skoro všude vyprodán, scalpeři zase úřadují a ženou ceny nahoru

AMD Ryzen 7 9800X3D se stává nedostatkovým zbožím. Jde o

Nový herní procesorse stává nedostatkovým zbožím. Jde o nejlepší herní procesor dneška , i když to paradoxně nejsou zrovna hry, kde proti předchůdci došlo k nejvyššímu navýšení výkonu. Ten u her šel nahoru jen mírně, což procesoru stačí na titul nejlepšího procesoru pro hry, nicméně zásadně se zvýšil aplikační výkon, který byl bolístkou předchozí generace. O procesor je velký zájem a v obchodech je vyprodán, nicméně otázkou je, kdo o něj má největší zájem. Vypadá to totiž, že jde o oblíbený artikl u scalperů, kteří je prodávají za mnohem vyšší ceny. Procesory byly u některých prodejců vyprodány v řádech minut a před některými obchody se tvořily fronty podobné, jako známe u Apple Store v době vydání nových iPhonů.

Oficiální cena nového procesoru činí 479 USD, což není úplně málo. U nás by to mělo znamenat zhruba 12-13 tisíc Kč s DPH. Jenže procesor je v mnoha obchodech vyprodán a na portálu eBay se už objevují první kusy jako úplně nové, ale za ceny výrazně vyšší, než by oficiálně měly být. Pokud odhlédneme od odlehlých pozorování, většina kusů se pohybuje mezi 650 až 750 USD (tzn. o 35 až 55 % více, než je MSRP). U nás se dá procesor předobjednat obvykle za ceny okolo 14-15,5 tisíc Kč s DPH. I to jsou vyšší ceny, než bychom asi očekávali.