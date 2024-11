Přichází dle recenzí nejlepší herní procesor dneška, AMD Ryzen 7 9800X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D, který přináší architekturu Zen 5 a paměť 3D V-Cache. Ta se už v minulosti ukázala být přínosem především pro hry, kde zvyšuje nejen průměrnou snímkovací frekvenci, zejména jde ale o ty minimální. Procesor má 8 jader a podporu pro 16 vláken, proti předchůdci se zvýšila základní frekvence ze 4,2 na 4,7 GHz, Boost pak z 5,0 na 5,2 GHz. Má 8 MB L2 cache (1 MB na jádro) a celkem 96 MB cache 3. úrovně (32 MB L3 + 64 MB paměti 3D V-Cache). Jeho TDP spotřeba je 120 W, PPT pak 163 W. Klasický Ryzen 7 9700X má pak také 8 jader, musí se ale spokojit s 32 MB L3 cache, jeho základní takt je jen 3,8 GHz, ale Boost je 5,5 GHz. Jak si tedy dle recenzí tento procesor stojí vůči 7800X3D, 9700X nebo novému Intelu Core Ultra 7 265K?

Rozsáhlé testování provedli např. na serveru TechPowerUp (TPU). Pokud jde o aplikační výkon, novinku překonává výše zmíněný Intel o 13 %. Nicméně 9700X je proti němu o 6 % slabší a předchozí 7800X3D dokonce o 15 %. Je tedy vidět, že se aplikační výkon proti starším herním procesorům výrazně zvedl a novinka by tak mohla být dobrá nejen ve hrách.

Co se týče hraní v rozlišení Full HD, tak nový Ryzen 7 9800X je nejlepším procesorem na trhu. Core Ultra 7 265K je o velmi výrazných 14 % slabší. Je tedy vidět, že Intel míří spíše do aplikačního výkonu, zatímco Ryzeny jsou spíše procesory pro hráče. Oproti předchozí generaci si ale nový Ryzen ve hrách bohužel moc nepolepšil, ten původní na něj totiž ztrácí pouhá 4 %. 9700X bez 3D V-Cache ale ztrácí 11 %. Jak se zdá, nové herní Ryzeny jsou sice nejlepšími herními procesory na trhu, ale jestli se AMD povedlo něco výrazněji zlepšit, je to zejména aplikační výkon. V rozlišení 1440p se rozdíly stírají, Intel ztrácí 8 %, předchůdce jen 3 % a 9700X pak 8 %. U 4K rozlišení už je vliv procesoru tak málo významný, že se všechny ostatní procesory vejdou do 3% ztráty (7800X3D nabídne dokonce totožný výkon jako nový 9800X3D).

Naopak redakce TechSpotu v testu na 14 hrách ukázala, že 7800X3D ztrácí 10 % (TPU uvádělo jen 4 %), 9700X pak dokonce 23 % (TPU naměřil 11 %). 285K pak měl být dle měření o 25 % pomalejší (TPU naměřil 14 %, a to pro slabší 265K). Jak vidíme, naměřené výsledky se dost liší.

Pokud jde o spotřebu (v recenzi TPU), ta zde byla v případě jednovláknového i vícevláknového nasazení testována jen v jedné aplikaci, což nedává příliš dobrý obrázek. Zajímavější je tak se podívat na průměr v aplikacích a ve hrách. Novinka si v průměru ze 47 aplikací brala 88 W. To je podstatně více než varianta bez 3D V-Cache (9700X), která se spokojila s pouhými 61 W. Zde ale připomeňme, že 9700X má jen 65W TDP (88W PPT). Předchůdce byl ale úspornější, ten si dokonce vystačil se 48 W. 265K od Intelu bylo ale žravější než novinka, to si vzalo o 20 W více, tedy 108 W.