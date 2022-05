AMD Ryzen 7000 "Raphael" se ukázal na taktu 5,2 GHz s integrovaným GPU

AMD Ryzen 7000 "Raphael" se nově ukázal ještě stále ještě jako inženýrský vzorek s OPN kódem 100-000000666, který využívá jeden čiplet s osmi jádry, které mohou dosáhnout taktu 5,2 GHz. Od finálních verzí přitom očekáváme ještě vyšší takty, pokud jde o maximální turbo, neboť na všech jádrech mají Raphael dosáhnout alespoň 5 GHz. Ale to se teprve ukáže.

Občas také trochu zapomínáme na to, že AMD by mělo v rámci svých CPU vůbec poprvé nabídnout i verze s integrovaným GPU, jež mimo své řady APU nikdy nevyužívalo. Zřejmě tu přitom nejde o žádnou novinku mezi inženýrskými vzorky, neboť stejný OPN kód se dle VideoCardz objevil už letos v lednu. A to je v podstatě dobrá zpráva pro ty, kteří doufají v ještě vyšší takty nových Ryzenů.