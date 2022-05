Lisa Su promluví na Computexu, co může prozradit o novinkách od AMD?

Mohli bychom očekávat, že AMD už bude mluvit o novinkách, které si pro PC chystá na druhé pololetí tohoto roku, ovšem z názvu prezentace Lisy Su to tak zrovna nevypadá. Pokud se bude prezentace “AMD Advancing the High-Performance Computing Experience” skutečně točit kolem tématu High-Performance Computing (HPC), na PC by mohlo dojít spíše jen okrajově. HPC je totiž technický termín týkající se superpočítačů a serverů a v žádném případě se netýká osobních počítačů a herního hardwaru. Jenomže HPC dle doprovodných informací nebude jediné téma.

Lisa Su tak v rámci keynote promluví jako obvykle těsně před začátkem veletrhu, čili v tomto případě 23. května v 8:00 našeho času, zatímco samotný Computex 2022 začíná následující den.

V tiskové zprávě (via VideoCardz ) se dále píše, že AMD má na trhu silné portfolio procesorů, grafických čipů, FPGA a adaptivních SoC, což by tak ukazovalo ve vztahu k HPC na procesory EPYC, grafické akcelerátory Instinct a na FPGA/SoC poskytované díky akvizované firmě Xilinx. Vsadit bychom si tak mohli i na to, že se Lisa Su zmíní i o chystaných procesorech EPYC , které budou mít v sobě integrované čipy FPGA pro účely provozu AI systémů, přičemž tu půjde o technologie 3D pouzdření. Dále to zcela jistě budou obecně i procesory EPYC založené na 5nm čipletech Zen 4 a nejspíše i budoucí (nejspíše také) 5nm GPU a mikroarchitekturou CDNA pro nové karty Instinct.

Dále se však dozvídáme, že "Dr. Lisa Su se podělí o vizi firmy AMD pro rozvoj počítačů PC prostřednictvím příští generace mobilního a desktopového hardwaru". To se bude týkat nejmodernějších procesorů x86, GPU i příslušné softwarové výbavy. To si tak můžeme přeložit jako prezentaci procesorů Ryzen 7000 a grafických karet Radeon RX 7000.

Nakonec AMD slíbilo, že s přispěním svých partnerů ukáže, jaký výkon od chystaného hardwaru mohou očekávat hráči, nadšenci a tvůrci obsahu. Čili HPC bude možná hlavním tématem prezentace Lisy Su, ale o hardwaru pro PC se rozhodně bude mluvit také, ačkoliv zatím nelze čekat představení konkrétních koncových produktů a těžko se také dozvíme nějaká konkrétní čísla týkající se jejich výkonu. Lisa Su by se ale mohla už konkrétněji pochlubit třeba tím, jaké takty můžeme očekávat od nových Ryzenů nebo jaké čipy budou tvořit nové hi-end verze Radeonů s Navi 31.