AMD Ryzen 7950X3D: ve hrách průměrně o 6-12% rychlejší než i9-13900K

Máme tu nově např. oficiální testy AMD, kde byl tento procesor postaven proti Core i9-13900K (nikoli však nejrychlejší variantě Core i9-13900KS ). Sestavy využily paměti DDR5-6000 a zkoušela se grafická karta Radeon RX 7900 XTX i GeForce RTX 4090. Vidíme, že ve velké části her má AMD docela slušný náskok, ve zhruba třetině je plus minus nastejno a jen v jedné hře (Ashes of the Singularity) bylo AMD znatelně pomalejší. V případě využití Radeonu mělo AMD náskok 5,6 %, v případě využití GeForce to pak bylo 6 %. Když AMD srovnalo 7950X3D proti vlastnímu 7950X bez 3D V-Cache, pak nový procesor přinesl ve hrách dokonce 16% náskok.