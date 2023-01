AMD uvádí Ryzeny 7000 s 3D V-Cache: 120W TDP a "až o 24 %" překonají Intel

Společnost AMD představuje nové procesory Ryzen 7000X3D, tedy modely vybavené 3D V-Cache. Ta dokáže vylepšit výkon především ve hrách, a proto byly procesory s ní (dosud jen Ryzen 7 5800X3D) velmi oblíbené u hráčů. V nové řadě se takových procesorů objeví více, budou rovnou tři, a to Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D a Ryzen 7 7800X3D. Všechny modely budou mít 120W TDP, což je příjemná změna proti výchozím modelům se 170W hodnotou, naopak je to více než 105 W u osmijádrového. To je dáno i tím, že AMD lehce snížilo základní takt procesorů.



Nejvýkonnějším modelem je nyní 16jádro Ryzen 9 7950X3D s podporou 32 vláken najednou. To přijde s obrovskými 144 MB cache paměti. Tu tvoří 16 MB L2, 64 MB L3 a 64 MB V-Cache. Základní frekvence se snížila ze 4,5 na 4,2 GHz, nicméně potěší fakt, že byl zachován Boost na 5,7 GHz. Zajímavostí je to, že 3D V-Cache je jen na jednom CCD a nikoli na obou. Podle AMD to má mít výhodu v tom, že se může více hrát s rozdělením zátěže mezi jednotlivá jádra podle požadavků aplikace. CCD s V-Cache totiž bude dosahovat spíše nižších frekvencí, zatímco CCD bez ní sice bude mít méně paměti, ale zase může běžet na vyšším taktu. Pokud tak aplikace potřebuje především vysoký takt, ale není tak kriticky důležitá kapacita cache paměti, dosáhne vyššího výkonu na CCD bez V-Cache a naopak.

Druhým modelem je Ryzen 9 7900X3D. Tady jde o 12jádrový procesor s podporou 24 vláken a i zde máme řešení se dvěma CCD, přičemž jen jedno má V-Cache. Celkově je tu 140 MB cache (12 MB L2, 64 MB L3 a 64 MB V-Cache). Základní takt byl snížen ze 4,6 na 4,4 GHz, Boost zůstává na 5,6 GHz. Jak už bylo řečeno, máme tu proti standardní variantě bez 3D V-Cache výrazně nižší TDP s hodnotou 120 W.

Nakonec se dostáváme k Ryzenu 7 7800X3D. V tomto případě hovoříme o 8jádru s podporou 16 vláken. Je tu celkem 104 MB cache (8 MB L2, 32 MB L3 a 64 MB V-Cache). Neznáme přesný základní takt, ten je označen jako 4,X GHz. Boost končí na 5,0 GHz. I tento procesor má 120W TDP, což je trochu zklamáním, neboť 8jádrový 7700X bez 3D V-Cache paměti běží se základním taktem 4,5 GHz a jeho Boost je ještě vyšší s 5,4 GHz. Nižší takt se ale dal čekat, protože zde je jen jedno CCD, takže nemá druhé, které by 3D V-Cache neomezovala ve frekvenci.

AMD také prezentovalo výsledky, které byly sesbírány z několika desítek her v rozlišení Full HD na High Quality s 32 GB paměti DDR5-6000. Podle těchto testů byl nový model Ryzen 9 7950X3D ve hrách o 24 % výkonnější než Intel Core i9-13900K (s nejvýkonnějším Core i9-13900KS by ale byl rozdíl pravděpodobně o něco nižší). Pokud se pak srovnala 8jádra 7800X3D versus 5800X3D, tam AMD uvádí 15% nárůst výkonu a v některých herních titulech dokonce až o 30 %.