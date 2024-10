AMD Ryzen 9000X3D má přijít 25. října, čekejme vyšší takty

AMD chystá netrpělivě očekávané procesory Ryzen 9000X3D, které budou vybaveny přídavnou 3D V-Cache. O té je známo, že zvýší především herní výkon. V posledních dnech se objevilo hned několik nových zajímavých informací. Představeny by měly být 25. října, tedy jeden den poté, co začne prodej procesorů

Společnostchystá netrpělivě očekávané procesory, které budou vybaveny přídavnou 3D V-Cache. O té je známo, že zvýší především herní výkon. V posledních dnech se objevilo hned několik nových zajímavých informací. Představeny by měly být 25. října, tedy jeden den poté, co začne prodej procesorů Arrow Lake . Pokud jde o prodeje, jejich zahájení se očekává počátkem listopadu (mezi 1. a 5. listopadem). Některé úniky ale naznačují i trochu pozdější datum, 7. listopadu.

Objevilo se hned několik informací ohledně jejich výkonů. Např. 8jádrový Ryzen 7 9800X3D by měl mít základní takt 4,7 GHz a jeho Boost na všech jádrech by měl dosahovat 5,2 GHz. Dá se tedy předpokládat, že max. Boost na jednom jádře bude ještě vyšší. Pro zajímavost, Ryzen 7 9700X má základní takt 3,8 GHz, max. jednojádrový Boost je pak 5,5 GHz. Minimálně 5,2GHz takt pro 8jádrový model potvrzují i úniky, o které se mělo postarat MSI. Tam se objevily zprávy, které ale moc nadšení nevyvolají.

Pokud jde o herní výkon ve třech vybraných hrách (Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider a Black Myth: Wukong), tak 9000X3D tu proti 7000X3D se stejným počtem jader byly jen o 6 % rychlejší. Ve Far Cry 6 to sice bylo o 11-13 % více, ale u dalších her naopak k nárůstu takřka nedošlo. Vzhledem k nové architektuře Zen 5 i vyšším taktům jsou takto malá čísla dost zklamáním.

Další test ukazoval výkon v Cinebench R23 ve srovnání se základními Ryzen 9000 bez 3D V-Cache a MT výkon (vícevláknový) byl při stejně nastavené frekvenci 5,2 GHz v podstatě totožný (plus minus pár desetin procenta). Pokud se frekvence nenastavila napevno, byly výsledky mírně odlišné i podle toho, jak který procesor dokázal udržet frekvence v zátěži v mezích své TDP a PPT. Jednovláknový výkon 8 i 16jádrových novinek byl o cca 2 % nižší (to by naznačovalo cca 100 MHz dolů, tedy max. Boost 5,4 GHz pro 9800X3D), vícevláknový výkon byl v případě 8jádra 9800X3D o 6,5 % vyšší než u 9700X (to naopak značí vyšší frekvence), 16jádra na tom byla opět stejně (tedy stejný all-core Boost).

Pozitivně to vypadalo akorát ve srovnání 7000X3D versus 9000X3D. V případě ST výkonu bylo nové 8jádro o 18 % výkonnější, 16jádro pak o 9 %. V vícevláknovém výkonu to bylo dokonce o 28 %, resp. o 16 %. Více ale napoví až testy ve větším množství her a aplikací.