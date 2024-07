AMD Ryzen AI 9 HX 370 je v Geekbench nejrychlejším mobilním procesorem v ST

Procesory AMD Ryzen AI 300 Strix Point se sice na trh měly původně dostat v těchto dnech, nabraly ale zpoždění a stane se tak nakonec až koncem července. Není však překvapivé, že se objevuje stále více a více testů. Jeden z dalších se týká 12jádrového (24vláknového) procesoru AMD Ryzen AI 9 HX 370, tedy vrcholného procesoru nové řady. Ten má základní takt jen 2,0 GHz, ale maximální frekvence je až 5,1 GHz. Dále tu najdeme 12 MB L2 cache, 24 MB L3 cache, výkonné grafické jádro Radeon 890M se 16 CU a 1024 jádry. Nyní se objevil nový výsledek benchmarku Geekbench 6.3.0, který otestoval právě tento procesor.



2879 bodů. To ho pasuje na nejvýkonnější mobilní procesor v jednovláknovém testu. Překonává totiž jak vrcholné 16jádro Ryzen 9 7945HX3D (+2,1 %), tak i Intel Core i9-14900HX (+4,4 %). Pokud to srovnáme s Meteor Lake Core Ultra 9 185H, tak tam jde dokonce o 27,1 % navíc. Tam se nižší výkon proti Raptor Lake dá očekávat, zatímco 14900HX boostuje na 5,8 GHz, 185H dosahuje jen 5,1 GHz (z čehož profituje o trochu nižší spotřeba).

V tomto testu byl otestován už v jednom jiném úniku měsíc zpátky , tehdy ale "boostoval" jen k 4,25 GHz, zatímco v tom posledním se dostal už na 5,12 GHz. To se také projevilo ve výkonu. Zatímco v minulém dosáhl jednovláknový výkon na 2544 bodů, v tom novém to bylo.

Pochopitelně ve vícevláknovém výkonu už na první pozici nedosahuje. Je to pochopitelné, neboť AMD má 16jádra předchozí generace, takže vyšší počet jader i vláken dokáže novinku s 12 jádry překonat. Ryzen AI 9 HX 370 dosáhl na 14888 bodů a proti předchozímu červnovému testu je to o 5,2 % více. Jako obvykle, u mobilních procesorů máme větší variabilitu, která závisí na nastavené TDP nebo chlazení. Každopádně předchozí 16jádrový Ryzen 9 7945HX3D je stále králem a novinku překonává o 10,5 %. To se vzhledem k počtu jader dá čekat a není to ani pro novinku špatně, protože Strix Point nemá nahrazovat výše zmíněný model, to bude platit až o Strix Point Halo. Core i9-14900HX pak Ryzen AI 9 HX 370 překonává o 9,3 % a naopak nový Core Ultra 9 185H zaostává o 19,4 %. To ale není až tak překvapivé, protože AMD nabízí 24 vláken, Intel jen 22.