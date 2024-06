AMD Ryzen AI 9 HX 370 v benchmarcích, výkon CPU vyšší o 20 %, u GPU o 40 %

AMD před několika dny představila nové Ryzen AI 9 HX 370 je právě takovým. Nabídne 12 jader (4× Zen 5 + 8× Zen 5c), podporu 24 vláken, což je proti předchozí generaci o polovinu více. Základní takt činí 2,0 GHz, Boost frekvence je pak 5,1 GHz. Najdeme tu 12 MB L2 cache, 24 MB L3 cache a novou výkonnou integrovanou grafiku Radeon 890M. Ta dostala 16 CU s 1024 jádry, což je o třetinu více než doposud. NPU má pak výkon dokonce 3krát tak vysoký. Otázkou ale je, jak se toto projevuje v praxi. Společnostpřed několika dny představila nové mobilní procesory Strix Point , které mohou mít až 12 jader. Vrcholný modelje právě takovým. Nabídne 12 jader (4× Zen 5 + 8× Zen 5c), podporu 24 vláken, což je proti předchozí generaci o polovinu více. Základní takt činí 2,0 GHz, Boost frekvence je pak 5,1 GHz. Najdeme tu 12 MB L2 cache, 24 MB L3 cache a novou výkonnou integrovanou grafiku Radeon 890M. Ta dostala 16 CU s 1024 jádry, což je o třetinu více než doposud. NPU má pak výkon dokonce 3krát tak vysoký. Otázkou ale je, jak se toto projevuje v praxi.

Nedávno se objevily benchmarky s procesory, které měly ještě původní označení Ryzen AI 9 HX 170 a v benchmarku Geekbench 6.3.0 se dostával někam ke 4,25 GHz. Otázkou tedy je, na jakou TDP byl vlastně procesor nastaven, neboť HX zde nyní už nemluví nic o spotřebě. Ta je v rukou výrobců notebooků a může být nastavena na cokoli od 15 do 54 W. To dost komplikuje srovnání a z uvedených výsledků toho tedy moc nepoznáme. Jednovláknový výkon ve výše zmíněném benchmarku byl 2544 bodů, což předchozí Ryzen 9 8945HS překonává o 7 %. IPC by se ale mělo zvyšovat o 16 %, takže tady se dalo čekat více, nicméně jak bylo řečeno, tady hodně hraje roli nastavení spotřeby a chlazení. Vícevláknový výkon se pak dostal na 14158 bodů, což nás dostává o 20 % nad předchůdce. HX 370 je pak těmito výsledky o 13 %, resp. o 17 % nad procesorem Intel Core Ultra 9 185H.

Objevil se tu také test integrovaného GPU (ještě pod původním názvem Radeon 880M, který je nyní vyhrazen slabší variantě s 12 CU v Ryzen AI 9 365). Skóre v OpenCL dosáhlo 41995 bodů, což je zhruba na úrovni desktopové GeForce GTX 1650 Ti, případně mobilní RTX 2050. To na integrované řešení v procesoru není vůbec špatná hodnota.