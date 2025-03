AMD Ryzen AI MAX+ 395 ve velkých LLM poráží i RTX 5080, v DeepSeeku-R1 70B je 3× lepší

AMD Ryzen AI Max 300 řady Strix Halo. Ty jsou zajímavé svým velmi výkonným GPU Radeon 8060S se 40 CU a taktem 2900 MHz, alespoň co se týče modelu Ryzen AI Max+ 395. Toto 16jádrové procesorové monstrum dosahuje taktu CPU až 5,1 GHz, má 16 MB L2 cache a 64 MB L3 cache, jeho TDP je pak 55 W, přičemž se dá konfigurovat v rozsahu 45-120 W. I při 55W TDP ale dokáže úplně roznést na kopytech výkon GeForce RTX 5080 s 16 GB VRAM a 360W TGP. Pochopitelně to neplatí pro hry, ale jen pro specifické podmínky, kdy přijde vhod velké množství paměti. lednu představilo AMD výkonné mobilní procesoryřady Strix Halo. Ty jsou zajímavé svým velmi výkonným GPU Radeon 8060S se 40 CU a taktem 2900 MHz, alespoň co se týče modelu. Toto 16jádrové procesorové monstrum dosahuje taktu CPU až 5,1 GHz, má 16 MB L2 cache a 64 MB L3 cache, jeho TDP je pak 55 W, přičemž se dá konfigurovat v rozsahu 45-120 W. I při 55W TDP ale dokáže úplně roznést na kopytech výkon GeForce RTX 5080 s 16 GB VRAM a 360W TGP. Pochopitelně to neplatí pro hry, ale jen pro specifické podmínky, kdy přijde vhod velké množství paměti.

Takovými podmínkami může být práce s umělou inteligencí a velkými LLM, která vyžaduje obrovské množství paměti. Tam se už ukázalo, že Apple Mac Studio v případě využití procesoru M3 Ultra a 512GB sdílené paměti dokáže výrazně překonávat i GeForce RTX 5090 , kterých by pro uložení stejného modelu bylo potřeba zhruba 13. Pak by ale taková parta karet RTX 5090 naopak úplně rozdrtila Apple. A něco podobného nyní ukazuje i AMD.

To zveřejnilo prezentaci výkonu svého procesoru Ryzen AI Max+ 395 ve srovnání s výše zmíněnou RTX 5080, která je pochopitelně ve hrách výrazně výkonnější. Mluvíme tu totiž dokonce o desktopové 360W variantě. Když se ale začneme bavit o AI, situace se postupně mění. V případě, že se LLM vejde do VRAM paměti na kartě, GeForce docela nepřekvapivě vítězí podobně, jako má výrazné prvenství ve hrách. Např. v DeepSeeku-R1 14B 4-bit má AMD jen 37 % (0,37×) výkonu karty GeForce.

Jenže když se model do VRAM karty nevleze, tedy vyžaduje více než 16 GB, začíná mobilní procesor s pouhými 55W TDP vyhrávat. Už v LLM DeepSeek-R1 32B 4-bit je AMD o 23 % výkonnější (tedy 1,23× výkonu RTX 5080). To postupně roste a např. ve variantě 32B 8-bit je to už velmi pěkných 151 % výkonu navíc (tedy 2,51× výkonu) a v 70B 4-bit je pak AMD Ryzen AI Max+ 395 výkonnější o 205 % (tedy podává více než 3násobný výkon).



Tohle pramení z toho, že systém může být osazen až 128 GB unifikované paměti LPDDR5x-8000 s 256bitovou sběrnicí. Až 96 GB může být alokováno jako VRAM díky funkci Variable Graphics Memory. Tím zastíní i RTX 5090, která má "pouhých" 32 GB VRAM a rovnat se takovému notebooku může až profesionální karta RTX Pro 6000

AMD to srovnalo i s konkurenčním notebookem s 32 GB RAM a procesorem Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake) s GPU Arc 140V. Tato architektura procesorů má integrovanou RAM, takže více než 32 GB mít nemůže. To AMD prozatím hodně nahrává. Nepoužilo notebook s novými Core Ultra 200 HX a RTX 5000, které se ještě neprodávají. V malých modelech bylo AMD zhruba na 2,1-2,2× vyšším výkonu v počtu tokenů za sekundu. Pokud jde o dobu do prvního tokenu, zde to bylo 4× až 12,2× rychleji.