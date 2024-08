AMD se daří v CPU a zejména v oblasti AI, nicméně GPU doslova propadla

AMD, kde vidíme něco podobného. Divize Data Center totiž válcuje předchozí pilíře společnosti, tedy oblast spotřebitelských CPU a GPU. Jak to tedy dopadlo? Pokud jde o příjmy, ty šly meziročně nahoru o 9 %, což není až tak Nejen společnost Nvidia se hodně veze na vlně zájmu o AI. Nedávno totiž vydala finanční výsledky i společnost, kde vidíme něco podobného. Divize Data Center totiž válcuje předchozí pilíře společnosti, tedy oblast spotřebitelských CPU a GPU. Jak to tedy dopadlo? Pokud jde o příjmy, ty šly meziročně nahoru o 9 %, což není až tak zásadní jako u Nvidie . Konkrétně šlo o růst z 5,36 (Q2/23) na 5,84 mld. USD (Q2/24). Dle metriky GAAP se firmě podařilo překlopit loňskou mírnou ztrátu 20 mil. USD na čistý zisk 269 mil. USD, nicméně dle Non-GAAP rostl zisk z 1,07 mld. na 1,26 mld. USD. Čistá marže tak činí 22 %.

Nás nyní budou zajímat jednotlivé divize. Data Center zahrnuje serverové procesory AMD EPYC i AI akcelerátory jako Instinct MI300X a AMD se velmi daří v obou těchto oblastech. Vždyť jen příjmy této divize meziročně vzrostly o vynikajících 115 % z 1,32 na 2,83 mld. USD, to je opravdu velmi výrazný růst. Také zisk je velmi dobrý a činí 743 mil. USD.

Pokud jde o spotřebitelské procesory Ryzen, tedy divizi Client, tak i zde může AMD slavit. Procesorům Ryzen se hodně daří, příjmy zde vzrostly z 1,0 na 1,49 mld. USD, jde tedy o 49% meziroční nárůst. AMD má úspěchy v mobilní i desktopové sféře a úspěch v obou oblastech se projevil na výsledcích. Nyní navíc představuje nové Ryzeny 9000, které budou mít náskok před Arrow Lake-S od Intelu. Totéž platí o Ryzenech AI 300 v mobilní sféře, kde si AMD rovněž může užít několik týdnů nerušených prodejů, než Intel představí nové procesory Lunar Lake. Pozitivním číslem je i to, že loňská provozní ztráta 69 mil. USD se nyní přetavila do zisku 89 mil., což sice není mnoho, ale je to kladné číslo.

Kde ale AMD opravdu propadá, jsou spotřebitelské grafiky, tedy Radeony v divizi Gaming. Zde totiž příjmy firmy meziročně klesly o výrazných 59 % z 1,58 na pouhých 0,65 mld. USD. Divize je sice nadále zisková, ale i zde došlo k výraznému propadu z 225 na 77 mil. USD. Jak vidíme, divize Data Center je nyní větší než spotřebitelská CPU i GPU dohromady. Jako poslední je tu divize Embedded, tam došlo také ke značnému poklesu o 41 % z 1,46 na 0,86 mld. USD a snížil se také zisk ze 757 na 345 mil. USD.