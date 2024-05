Výsledky Nvidie aneb jak AI přináší šílené marže a herní GPU jsou už jen 10 % firmy

Společnost Nvidia vydala včera večer finanční výsledky za poslední čtvrtletí (v tomto případě šlo o Q1 fiskálního roku 2025, ten je proti tomu kalendářnímu posunut). A jsou to opravdu hodně zajímavá čísla. Firma měla příjmy ve výši 26,04 mld. USD, což je proti loňsku (Q1/FY24) o 262 % více, tehdy to bylo jen 7,19 mld. USD. I proti předcházejícímu čtvrtletí (Q4/FY24) je to nárůst o nezanedbatelných 18 %. Čistý zisk asi v diskuzích rozzuří každého odpůrce Jensena Huanga, šéfa firmy, neboť ten se dostal na 14,88 mld. USD. Meziročně je to nárůst o 628 % (před rokem to bylo jen 2,04 mld. USD). To totiž znamená, že Nvidia má průměrnou čistou(!) marži na svých produktech 57 %. To pochopitelně nemusí nutně znamenat, že se to týká i herních GPU, ta se obvykle pohybuje o něco níže.



Data Center. Ta obsahuje výpočetní GPU, síťovou infrastrukturu pro tyto výpočetní stroje a podobně. Nvidia zmiňuje např. uvedení architektury Největšího rozmachu pochopitelně dosáhla divize. Ta obsahuje výpočetní GPU, síťovou infrastrukturu pro tyto výpočetní stroje a podobně. Nvidia zmiňuje např. uvedení architektury Blackwell a DGX SuperPOD založeném na těchto GPU, nové switche Quantum a Spectrum X800 pro Infiband a Ethernet, devět nových superpočítačů postavených na čipech Grace Hopper Superchip, spolupráci s projekty a firmami AWS, Google Cloud, Microsoft a Oracle na inovacích v oblasti AI. Výsledkem je meziroční nárůst příjmů divize ze 4,28 mld. USD na 22,56 mld. USD, tedy o stěží uvěřitelných 427 %.

Gaming jsou pro firmu už dávno spíše vedlejší kolejí než něčím, na čem by Nvidia vyloženě stála a padala. Význam hráčů se pro Nvidii stává stále nižší a nižší. Ostatně firma i v rámci úspěchů této divize zmiňuje nejen zavedení RTX technologií do her jako Star Wars Outlaws a Black Myth Wukong, ale především úspěchy na poli AI, tedy AI ve hrách (Nvidia ACE), optimalizace AI v rámci OS Windows a podporu AI modelů Google Gemma a funkci To také znamená, že herní GPU v rámci divizejsou pro firmu už dávno spíše vedlejší kolejí než něčím, na čem by Nvidia vyloženě stála a padala. Význam hráčů se pro Nvidii stává stále nižší a nižší. Ostatně firma i v rámci úspěchů této divize zmiňuje nejen zavedení RTX technologií do her jako Star Wars Outlaws a Black Myth Wukong, ale především úspěchy na poli AI, tedy AI ve hrách (Nvidia ACE), optimalizace AI v rámci OS Windows a podporu AI modelů Google Gemma a funkci ChatRTX . Tato divize přinesla do kasy Nvidie "jen" 2,65 mld. USD. Jinak řečeno, tato divize, která byla kdysi pro Nvidii nejdůležitější, je nyní jen 10 % firmy. Meziročně je to sice 18% nárůst (oproti 2,24 mld. USD), ale pokles mobilního trhu způsobil 8% pokles proti konci loňského roku.

Personal Visualization si připsala 427 mil. USD, což je 45% meziroční nárůst. Zde se zmiňují výpočetní karty Divizesi připsala 427 mil. USD, což je 45% meziroční nárůst. Zde se zmiňují výpočetní karty Nvidia RTX 500 a 1000 , stejně tak na Ampere postavené RTX A400 a A1000 . Mluvilo se také o API pro Omniverse Cloud a spolupráci se společností Siemens na novém fremeworku pro Apple Vision Pro.

Automotive and Robotics jsou ještě menší divizí, která se dostala na 329 mil. USD, ta dosáhla jen 11% meziročního nárůstu. Nvidia zde oznámila, že její platformu Drive Thor se rozhodly používat společnosti BYD, XPeng, GAC (pro AION Hyper) a Nuro, Drive Orin pak využívají Lucis a IM Motors. Pod kolonku OEM & Other spadá dalších 78 mil. USD.



Jak vidíme, zájem o AI je obrovský a je zde nadále obrovská potřeba akcelerovat algoritmy, které ji využívají. To zvyšuje zájem o výpočetní GPU firmy, která se dostává do úplně jiných výšin, než kdy dokázala s herními GPU (a to ani v kryptoměnové mánii). Pro zajímavost, hodnota akcií včera skončila na 950 USD, nyní je v pre-marketu 1016 USD (o 7 % výše), v kryptoměnové mánii byla zhruba na třetině (než po krypto-skandálu společnosti spadly i pod 110 USD za akcii).