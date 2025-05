AMD se hodně daří téměř ve všech oblastech, výjimkou jsou stále Radeony

AMD. A to na tom rozhodně není špatně. Firmě se meziročně výrazně zvýšily celkové příjmy z 5,47 až na 7,44 mld. USD, což je nárůst o 36 %. Pro srovnání, Intel je na Další firmou, která zveřejnila své nedávné finanční výsledky, a spolu s tím také poodhalila, jak se daří jejím produktům, je. A to na tom rozhodně není špatně. Firmě se meziročně výrazně zvýšily celkové příjmy z 5,47 až na 7,44 mld. USD, což je nárůst o 36 %. Pro srovnání, Intel je na 12,7 mld. USD , takže se mu postupně přibližuje a už mezi nimi zdaleka není tak velký rozdíl jako kdysi (nyní je AMD cca 59 % Intelu, loni to bylo jen 43 %). Společnosti AMD se daří i v celkovém hospodaření, neboť vykázala čistý zisk 1,57 mld. USD (meziročně o 55 % navíc). Zde opět pro srovnání, Intel je dle stejné metriky Non-GAAP v nižším zisku 0,6 mld. USD (v GAAP vykazuje dokonce ztrátu). Čistá marže AMD činí lehce přes 21 %.

Pokud jde o jednotlivé divize, zda se opravdu výrazně daří Data Center. Sem spadají např. serverové procesory EPYC nebo akcelerátory Instinct. Příjmy divize meziročně vzrostly o 57 % na 3,67 mld. USD, provozní zisk pak z 541 na 932 mil. USD. Provozní marže činí přes 25 %

AMD v hlavní tabulce nyní dává procesory i GPU do jedné položky, jako by se stydělo za výkony Radeonů a herních konzolí. Divize Client&Gaming zahrnuje obě tyto oblasti, přičemž se jí povedlo meziročně vzrůst o 28 % na 2,94 mld. USD. Také provozní zisk se zlepšil z 237 na 496 mil. USD. O něco níže ale vidíme i rozepsané kategorie a zde jde vidět, že to nahoru táhnou Ryzeny. Sekvence Client totiž vzrostla z 1,4 na 2,3 mld. USD, zatímco sekce Gaming dále padá níže z 0,9 na pouhých 0,6 mld. USD. To je zhruba stejné číslo jako na konci loňského roku. Zde je nutné podotknout, že až v právě probíhajícím čtvrtletí se budou moci projevit prodeje nových Radeonů RX 9070 a patrně to bude pro Radeony po dlouhé době pozitivní. AMD dále zmiňuje uvedení 16jádrového Ryzenu 9 9950X3D, mobilních Ryzenů AI Max+ i standardních Ryzenů AI 7 a 5 řady 300. Tato divize se musí spokojit se 17% provozní marží.

Jako poslední tu máme segment Embedded a zda došlo k mírnému poklesu. Příjmy klesly o 3 % dolů na 823 mil. USD, provozní zisk pak o 4 % na 328 mil. USD, nicméně to také znamená, že je divizí s nejvyšší provozní marží, a to skoro 40 %.