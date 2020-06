AMD se pochlubilo růstem na klientském a serverovém trhu, Zen 3 bude 7nm

Zpráva serveru Digitimes o 5nm procesorech Zen 3 tak může být s konečnou platností vyvrácena, ale my se nejdříve podíváme na část prezentace ukazující růst podílu AMD na klientském trhu (desktopy a notebooky) i x86 serverovém trhu, ovšem na druhé straně je tu od roku 2017 pokles na trhu se samostatnými grafickými čipy, kde už AMD neovládá třetinu, ale cca čtvrtinu.

Na trzích s procesory se ale firmě AMD pochopitelně daří, protože tam je situace s konkurencí aktuálně úplně jiná, a ta se díky tomu může pochlubit už téměř 17% podílem na klientském trhu a 8% podílem na serverovém trhu s x86. Právě na tom AMD začínalo před nástupem Zenu prakticky od nuly, takže lze mluvit o velkém úspěchu a o tom, že letos podíl už s největší pravděpodobností přesáhne hranici deseti procent, pokud se už nestalo.

Dlužno dodat, že AMD pro tato čísla využilo průzkumy firem Mercury Research (CPU) a Jon Peddie Research (GPU), čili obvyklé zdroje.

Firma dále potvrdila tu očekávanou věc, že generace Zen 3 bude využívat 7nm proces a Zen 4 pak už 5nm proces. Ani nyní jsme se ovšem nedozvěděli, jakým způsobem má být 7nm proces vylepšen. Dříve byly totiž Zen 3 označovány jako 7nm+ a to bylo logicky vysvětleno tak, že AMD použije proces TSMC N7+ využívající EUVL. To však bylo následně popřeno a vysvětleno tak, že označení 7nm+ nám mělo sdělit jen to, že daný proces bude oproti tomu aktuálnímu nějakým způsobem vylepšen a neznamená to využití konkrétního N7+.

Jenomže nástup Zen 4 v příštím roce neznamená, že se bude týkat i desktopových procesorů Dle této roadmap (viz Jenomže nástup Zen 4 v příštím roce neznamená, že se bude týkat i desktopových procesorů Dle této roadmap (viz RetiredEngineer ) by Zen 4 měl být připraven zatím jen pro serverové Epyc "Genoa", zatímco Ryzen 5000 "Warhol" využijí stále 7nm Zen 3, čili by šlo efektivně o refresh pro "Vermeer".

Další dva snímky se týkají herních grafik a v jejich případě čekáme na 7nm RDNA 2 s vylepšeným výkonem na watt (dle starších informací +50 % vs. RDNA), ray tracingem, variabilními shader, atd. Příští rok by měly nastoupit grafiky generace RDNA 3 na "pokročilejším procesu", ale ten AMD na rozdíl od Zen 4 nijak nespecifikuje. Svou vlastní roadmap pak už mají grafické akcelerátory, které letos poprvé využijí architekturu CDNA (Compute DNA). Z hlediska výrobních procesů to bude to samé co v případě herních čipů, zatímco letos půjde o využití architektury Infinity pro vysokorychlostní propojení jednotlivých GPU (pokud je tak ještě vůbec můžeme nazývat) a příští rok se chce AMD v rámci CDNA 2 už posunout do éry exascale, čili použít své produkty v superpočítačích, jejichž výkon už dosáhne alespoň 1 exaFLOPS. Zdroj: wccftech

