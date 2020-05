Digitimes: generace Zen 4000 Vermeer nakonec může být už 5nm

Samotná společnost AMD už nejednou označila generaci Zen 3 za 7nm, respektive dříve ji označovala jako 7nm+, což nás přesvědčilo o tom, že bude vyráběna pomocí 7nm procesu firmy TSMC obohaceného o EUVL, čili extrémní ultrafialovou litografii.

Později ale AMD uvedlo, že označení 7nm+ mělo znamenat prostě a jen nějakým způsobem vylepšený původní 7nm proces a ne nutně to, že půjde o konkrétní technologii TSMC N7+ s EUVL. Firma to tak napravila i ve svých nejnovějších roadmapách, kde už má generace Zen 3 nad sebou prostě a jednoduše 7nm stejně jako Zen 2, což ovšem pochopitelně neznamená, že to proces N7+ nebyl. Dle Digitimes to ale nakonec může být všechno úplně jinak.

Jak cituje server VideoCardz či Retired Engineer , Digitimes mluví zatím o zvěstech, dle nichž společnosti AMD s TSMC pozměnily plány a generace Ryzen 4000 očekávaná na konci tohoto roku využije vylepšený 5nm proces TSMC, který lze označit jako 5nm Plus či 5nm+.

Víme přitom, že pomocí první verze 5nm procesu firma TSMC vyrábí čipy již od letošního jara, ovšem mělo by jít vesměs o produkci firmy Apple. Nový 5nm+ by pak měl nastoupit v posledním letošním kvartálu a dle těchto informací by se tak použil pro výrobu nových procesorů AMD.

AMD tyto informace nijak nekomentovalo, pouze opět uvedlo, že procesory Zen 3 dorazí na konci tohoto roku. Už se ale nedozvíme, zda půjde o Ryzen 4000, nebo o nové serverové EPYC.

Máme tu tak na jedné straně mlčící AMD, ovšem i jeho jasně mluvící roadmapy se 7nm generací Zen 3 a na druhé straně neověřené informace od Digitimes, který lze sice považovat za vesměs spolehlivý zdroj, ovšem ani tak zatím nelze mluvit o ničem lepším než o fámách. Lze si ale představit, že AMD by asi velice rádo vystupňovalo tempo a dostalo na trh 5nm procesory v době, kdy Intel bude moci konkurovat přinejlepším svou druhou generací 10nm procesu.

Stejně tak si lze představit, že pokud by proces 5nm+ firmy TSMC byl na podzim připravený, dalo by se stihnout pro něj přichystat výrobu procesorových čipletů. Stačit by mohl "prostý" die-shrink, čili výroba stejného čipu lepším procesem, což je otázka i příbuznosti původního a nového procesu, ale o těch nemáme žádné informace, dle nichž by šlo cokoliv usuzovat.

A konečně, firmě AMD by stačilo takto upravit výrobu jen jednoho jediného čipu, respektive čipletu s osmi jádry Zen 3, který pak použije pro ta nejslabší CPU Ryzen i nejsilnější EPYC. APU jdou v tomto případě mimo. Ale stejně nám nezbývá než si počkat na rozuzlení.

