AMD se přidává k Nvidii a spustí dodávky AI akcelerátorů pro Čínu, půjde o Instinct MI308

Američané chtějí zpomalit pokroky Číny v oblasti umělé inteligence, současně ale nechtějí přijít o příjmy z prodeje hardwaru, který je k tomu potřeba, a rovněž chtějí budovat softwarovou závislost. Howard Lutnick z Department of Commerce to nedávno okomentoval tím, že USA Číně nebude prodávat ten nejlepší hardware, ani ten druhý nejlepší a dokonce ani ten třetí. Ale od "čtvrtého" už chtějí, ať ho Čína používá a je na něm závislá. USA rovněž chce, aby se čínští vývojáři stali obecně závislými na amerických technologiích pro AI, díky čemuž je USA stále bude mít částečně v hrsti (tedy jak kvůli HW, tak i SW k němu - samotný AI software, to je jiná).

Uvolnění postoje k prodeji hardwaru Číně už způsobilo velmi rychlou reakci nejen od Nvidie, které se často vytýká, že jde po penězích a prodává do Číny hardware všemi možnými prostředky s akcelerátory omezenými tak akorát, aby těsně prošly limity banů, ale i konkurenční AMD. Jensen Huang z Nvidie už oznámil, že Nvidia zažádala o licence k exportu akcelerátorů Nvidia H20 a americká vláda už společnost ujistila, že tyto licence dostane. Dodávky karet do Číny by tak mohly začít už zanedlouho. Otázkou tak je, zda vůbec vznikne připravovaná GeForce RTX 5090 D2 (původně DD) s omezenou pamětí, která měla být dalším levnějším řešením pro poslední verzi limitů.

Stejně jako Nvidia, i AMD se vyjádřilo, že tleská novému rozhodnutí Trumpovy administrativy, které má podpořit americkou dominanci v AI. Zejména pro Čínu upravený akcelerátor AMD Instinct MI308 tak nyní po Bidenově zákazu dostává zelenou. I AMD tak plánuje využít nově otevřené šance a zahájit dodávky AI akcelerátorů do Číny, jakmile získá licenci pro vývoz.