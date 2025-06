Nvidia prý uvede RTX 5090 DD splňující nové restrikce pro vývoz, má mít 24 GB VRAM

GeForce RTX 5090 DD. Společnost Nvidia podle leakera kopite7kimi chystá další variantu své grafické karty GeForce RTX 5090 speciálně pro Čínu. Americká vláda na zemi uvalila různá cla i bany na vývoz amerických technologií, což se týká např. grafických karet a akcelerátorů na vývoj systémů AI. Čína tak má svou speciální verzi GeForce RTX 5090 D , která má sice stále stejný počet CUDA jader (21.760) i 32 GB VRAM na 512bitové sběrnici jako naše standardní varianta, její výkon pro AI úlohy je ale snížen u 3352 TOPS na 2375 TOPS (čip GB202-250 místo standardního GB202-300). Jenže i to se stává s novými restrikcemi problematické, a tak se proslýchá, že se patrně chystá nová

Ta by si měla ponechat svůj omezený čip, nicméně nyní by se mělo sáhnout na paměti. Čip GB202-240 by měl přijít v takové variantě, že bude pracovat jen s 384bitovou sběrnicí pamětí GDDR7, zůstanou rychlé 28Gbps čipy. To by ale ve výsledku mělo srazit kapacitu z 32 GB na 24 GB VRAM a propustnost pamětí z 1,792 TB/s na 1,344 TB/s. Spotřeba TDP by se měnit neměla a zůstat má na 575 W.