AMD slibuje vyšší výkon Radeonů RX 5600 XT a má nová informativní videa

Před řadou dní jsme se dívali na přehled dostupných karet s čipy Radeon RX 5600 XT , které mají roztodivné specifikace a konkrétně různě výkonné paměti i různé takty GPU. To by se dalo akceptovat, pokud by ovšem nástup karet nebyl tak zmatený v důsledku změn v referenčních specifikacích, které zařídilo samotné AMD. Někteří výrobci karet tak už nestačili zareagovat a na trh se dostaly jejich původní verze karet, které jsme v některých případech měli možnost vylepšit pomocí nového BIOSu. V jiných případech zůstaly staré specifikace a výrobci pak přikročili k vydání zbrusu nových, dříve neplánovaných verzí karet. Zkrátka a dobře to byl jeden velký zmatek.

Nyní nám přímo AMD sděluje, že tu máme "aktualizovaná GPU RX 5600 XT slibující vyšší herní výkon v 1080p". Co to znamená? Obvykle bychom si vsadili na nové vyladěné ovladače pro hraní v rozlišení Full HD, ale tentokrát jde o něco jiného, co navazuje právě na nepodařené představení daných karet na trh.

AMD tak chce jednoduše poukázat na to, že nyní na trhu existuje "velké množství karet od AIB partnerů", které poskytují vyšší výkon oproti starším modelům vybaveným 12Gb/s paměťmi GDDR6, a to za podobné ceny. Čili nejde o nic, co by bylo nějak pevně spojeno s uvedeným rozlišením.

Můžeme si tak vybírat mezi 14Gb/s modely od firem jako ASRock, ASUS, PowerColor, SAPPHIRE a XFX, přičemž "většina ze starších 12Gb/s modelů" může být vylepšena a jejich paměti provozovány také na 14 Gb/s. Tady už ale neexistuje žádný univerzální návod a zákazník si musí najít produktové stránky své konkrétní grafiky a podívat se na to, co mu její výrobce umožní.

Zajímavé je, že zde AMD v dnešní tiskové zprávě odkazuje na tabulku , na kterou jsme upozornili už téměř před dvěma týdny právě v již výše zmíněné aktualitě , ale takto holt bohužel marketing této firmy v poslední době funguje.

AMD dále připomíná nabídku platící do 30. května, dle níž při koupi AMD Radeon RX 5600 XT ve vybraných obchodech dostaneme zdarma kopie her Resident Evil 3 and Monster Hunter World: Iceborne Master Edition (základní hra i datadisk) v rámci akce Radeon Raise the Game. K tomu dostaneme ještě tři měsíce předplatného pro Xbox Game Pass for PC.

Nakonec se dozvídáme, že AMD na YouTube rozjelo novou sérii videí ‘Did You Know’, kde se dozvíme, jak efektivně spravovat hry spouštěné z různých launcherů a obchodů, jak využívat streamingové funkce pomocí Radeon Software anebo také jeho zabudovaný webový prohlížeč, který nás nenutí přepínat do desktopu.

