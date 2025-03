AMD Sound Wave bude možná CPU na bázi ARMu, chce zamířit do Microsoft Surface

Společnost AMD vyrábí především procesory s architekturou x86. Má sice v nabídce i modely s architekturou ARM (např. Versal), tam ale nejde o běžné spotřební CPU v běžné elektronice, ale pro zařízení IoT a podobně (AI embedded zařízení). Proslýchá se, že firma uvažuje o ARMu i v případě mobilních procesorů pro některá zařízení, kde prozatím kraluje Qualcomm. Konkrétně si dle zákulisních informací brousí zuby na oblast dodavatele procesorů pro notebooky a laptopy Microsoft Surface, které jsou nyní vybavovány procesory Qualcomm Snapdragon X Plus a X Elite. Tuto úlohu by YouTube kanálu Moore’s Law Is Dead měl zastat procesor Sound Wave.

O tom se mluvilo už v létě loňského roku , tehdy se ho ale nedařilo moc dobře zaškatulkovat. Očekávalo se, že by mohly nahradit modely Strix Point nebo Fire Range, což je ale docela zásadně odlišná třída procesorů (Strix Point má max. 12 jader a soustředí se na relativně nízkou spotřebu při rozumně vysokém procesorovém i grafickém výkonu, zatímco Fire Range je vysoce výkonný až 16jádrový procesor s vyššími spotřebami, kde se navíc předpokládá využití dedikované grafiky). To, že jsme netušili, kam vlastně Sound Wave zamíří, a co má nahrazovat, může pramenit i z toho, že by mohl mít onu architekturu ARM a v odhadech se střílelo úplně naslepo.

Tento procesor by podle nynějších neoficiálních informací měl mít 2 výkonná jádra, 4 úsporná, 4MB L3 cache, GPU má být postaveno na architektuře RDNA 3.5+ s optimalizacemi pro AI úlohy, dále se očekává 16MB MALL cache. Očekává se také použití pamětí LPDDR5X-9600 na 128bitové sběrnici a 16 GB RAM jako základ.

Připomeňme, že nabídku ARMových procesorů pro podobné produkty chce uvést i společnost MediaTek, což by mohlo přinést další tlak na rozšíření softwarové podpory Windows on ARM. V dlouhodobém horizontu to může (ale nemusí) přinést postupné vytlačování architektury x86. Otázkou je, zda k tomu bude dostatek argumentů (ARM se honosí především nízkou spotřebou v nízké zátěži, jenže to docela dobře zvládá u x86 i Intel, naopak ve vysoké zátěži se zatím nezdá, že by s výjimkou Applu byly tyto procesory nějak dramaticky lepší). Ještě dodejme, že AMD už ARMový procesor vyvíjelo, mělo jím být K12.