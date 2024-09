AMD spojí herní architekturu RDNA a výpočetní CDNA do jedné, přijde UDNA

AMD se sice stále více daří v oblasti procesorů, nicméně v oblasti GPU to není zrovna žádný zázrak. Herní grafiky tržní podíl spíše ztrácejí než získávají, na trhu s výpočetními akcelerátory se sice firmě začíná trochu více dařit, nicméně i zde je ve srovnání s Nvidií jen velmi malým hráčem. Už víme, že se firma nyní chce soustředit na velký objem prodejů. V případě herních grafik to znamená, že se chce

soustředit na low-end a mainstream , tedy oblasti, kde je největší počet hráčů. Základní myšlenka této strategie je ta, že pokud bude mít AMD vyšší tržní podíl, získá na svou stranu větší počet vývojářů, kteří se nebudou tolik rozpakovat optimalizovat své hry i pro platformu AMD. V zásadě velmi podobný cíl ale chce mít i u výpočetních karet, kde Nvidia dominuje se svou architekturou CUDA.

Ta má rovnou několik vlastností, na kterých postavila svůj úspěch. Prvně je to dlouhodobě vyvíjený propracovaný softwarový ekosystém, za druhé je to také unifikovaná hardwarová architektura (od toho také "U" v názvu CUDA). CUDA tak snadno běží nejen na akcelerátorech Nvidie, ale stejně tak i na běžných herních grafickách téže společnosti. V případě AMD tato situace ale úplně neplatí. Tam totiž v minulosti došlo k rozdělení grafické architektury na dvě, herní RDNA a výpočetní CDNA. A to vytváří problém pro vývojáře.



Původní myšlenkou bylo to, že karty mohly těžit z mikro-optimalizací, nicméně to se nesetkalo s úspěchem. Toto rozdrobení totiž způsobilo, že vývojářům se nechtělo optimalizovat na dvě architektury s malým tržním podílem (k čemuž přispělo to, že byly roztrženy na dvě), zatímco Nvidia má jednu společnou pro všechny karty (výpočetní i herní) a ještě větší tržní podíl, ať už zvlášť nebo společně. Výsledkem bylo, že vývojáři sice mohli lépe optimalizovat na jednu i druhou architekturu, ale ve výsledku neoptimalizovali ani na jednu. Jack Huynh z AMD tak oznámil, že společnost i v oblasti výpočetních karet přijde s řešením, které má vývojářům ulehčit život a zvýšit tržní podíl AMD, aby měli větší ochotu pro něj optimalizovat.

V budoucnu tak přijde s unifikovanou architekturou UDNA, která zpět spojí RDNA a CDNA do sebe. Optimalizace pro UDNA tak budou snáze aplikovatelné pro výpočetní i herní grafické karty. Navíc nechce neustále překopávat paměťový subsystém karet, kdy se optimalizace z jedné generace nedají dobře použít v druhé, která funguje odlišně. Už nechce ztrácet i to málo optimalizací, kterých bylo dosaženo, tím, že opět "překopou" paměťový systém. Zatím ale není jasné, kdy se UDNA prakticky objeví. Zda se to za pár let projeví v tom, že se výkonné akcelerátory přetaví do výkonných herních grafik, když už budou sdílet stejnou architekturu, to se teprve ukáže. Mohla by to ale být první kapka naděje na high-endová GPU od AMD.