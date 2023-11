AMD Threadripper 7995WX: všech 96 jader se 4,8 GHz bralo 1000 W, chladili to vzduchem

Yesterday, we showed you what AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX can do with air cooling. Today we’re back with new world records using water cooling. https://t.co/ryADYVqsnshttps://t.co/muLOJWayHFhttps://t.co/hjr31vLYHvhttps://t.co/f1AFfVvwFqhttps://t.co/dWkNIMy9Kk pic.twitter.com/6yglAIFzhk