Intel Core i9-14900K už získal rekord v přetaktování: 9044 MHz

Koncem loňského roku po mnoha letech odolávání konečně padla hranice 9 GHz v přetaktování . Postaral se o něj Jon Sandström (Elmor) z Elmorlabs a Pieter Plaisier (SkatterBencher) a tato dvojice se také vrhla na nejnovější procesor z generace Intel Raptor Lake Refresh , konkrétně. Tento procesor má max. Turbo frekvenci (Thermal Velocity Boost) na hranici 6 GHz, takže dosáhnout 9 GHz znamená navýšit takt o polovinu. A to se oběma overclockerům podařilo. Do databáze HWBot.org se zapsali s výsledkem. Dokonce se jim povedlo dosáhnout frekvence 9100,0 MHz, to byl ale systém velmi nestabilní a nezvládl projet potřebné testy. Chlazen byl na -235,4 °C.