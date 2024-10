AMD údajně chystá Radeon RX 7650 GRE, objevit se má na CES 2025

AMD už v minulosti představilo Radeony řady GRE (Golden Rabbit Edition), které byly nejprve představeny pro Asii, nicméně později se podívaly i do dalších koutů světa. Zákulisní informace, které prezentoval leaker Hoang Anh Phu, nicméně naznačují, že by se mohl objevit další takový model, Radeon RX 7650 GRE, a to počátkem roku na veletrhu CES 2025. Ten se koná v druhém lednovém týdnu, takže za čtvrt roku. Radeony RX 7650 tu nicméně zatím ještě nemáme. V nabídce jsou Radeon RX 7600 s čipy Navi 33 a 2048 stream procesory a 128bitovou sběrnicí, pak až Radeon RX 7700 XT s čipem Navi 32 (ten má sám o sobě 3840 stream procesorů), přičemž ve zmiňovaném RX 7700 XT má 3456 stream procesorů. Jeho paměťová sběrnice má 192 bitů.



Únik ale nezveřejňuje žádné další informace o grafických kartách, takže vše ostatní můžeme jen hádat. Modely GRE jsou spíše slabšími variantami, takže u RX 7650 GRE bychom patrně asi neměli očekávat výrazně vyšší výkon než u RX 7600 XT, který je naopak vrcholným modelem nižší řady. Otázkou je čip. Navi 33 je v RX 7600 XT už na svém maximu, takže se nabízí buď možnost ještě vyšších taktů, nebo pravděpodobněji spíše ořezání Navi 32 na menší počet procesorů (2304, 2560?) a nižší takty. U pamětí se také nabízí více možností, nicméně vše je jen v rovině hádání, nabízí se např. 10/12 GB na 160/192bitové sběrnici.

Nezapomínejme, že AMD plánuje nové mainstreamové grafické karty na architektuře RDNA 4 , takže je otázkou, zda bude chtít AMD pokrýt podobnou oblast novými grafickými kartami se starou i nově nastupující architekturou.