AMD UDNA (RDNA5) údajně zamíří i do high-endu s 96 CU

AMD v případě architektury RDNA 4 udělalo zajímavý krok, kdy vzdalo boj o high-end, a místo toho se soustředilo na střed nabídky, tedy tu oblast, kde je nejvíce hráčů. S menšími náklady tak může oslovit jen o trochu menší počet hráčů a nechalo si tak více zdrojů na vývoj další architektury, UDNA (nebo také RDNA 5, jak se jí někdy říká a jak bude možná prezentována u herních GPU). Ta by měla sjednotit architekturu grafických i výpočetních karet, což by mělo rovněž zjednodušit vývoj a učinit Radeony zajímavějšími kartami i ve výpočetní oblasti, která je dnes hodně tažena zájmem o AI. Nová architektura by ale současně měla posunout AMD zpět do oblasti nižšího high-endu. Bojovat s GeForce RTX 6090 se nebude, ale s RTX 6080 by se mohlo.

Leaker Kepler_L2 totiž přinesl informaci o tom, že by nové high-endové Radeony mohly přinést 96 CU. Dnešní RX 9070 XT má přitom 64 CU a 4096 stream procesorů s výkonem 48,7 TFLOPS v FP32, což zhruba odpovídá GeForce RTX 5070 Ti s 8960 CUDA jádry a 43,9 TFLOPS. Pokud by nový Radeon rozšířil svou nabídku do série xx80 s oněmi 96 CU, měli bychom tu 6144 stream procesorů, což by zhruba odpovídalo dvojnásobku CUDA jader (tedy asi 12 tisícům). Výkon by se tak mohl dostat na cca 73 TFLOPS (řekněme pravděpodobně někam mezi 70-75), pokud bychom uvažovali o tom, že by si novinka zachovala stejné maximální takty jako RX 9070 XT. Pro zajímavost, GeForce RTX 5080 je s 10752 CUDA jádry na 56,3 TFLOPS.

Dá se tak očekávat, že by nový high-endový Radeon měl výrazně překonat nynější GeForce RTX 5080, otázkou ale je, jak na tom bude ve srovnání s připravovanou GeForce RTX 6080. Ta půjde výkonem určitě výše než nynější model. Je však jasné, že do třídy xx90 to nezamíří. Na RTX 6090 to stačit nebude ani zdaleka, když už dnešní RTX 5090 je se 104,8 TFLOPS výrazně nad oněmi 70-75 TFLOPS. Ostatně o něco více má i starší RTX 4090 s 82,6 TFLOPS.

Nový Radeon by měl dostat 384bitovou sběrnici, tedy 12 paměťových čipů. Je možné, že se už sáhne ke GDDR7 pamětem, které v průběhu času patrně zlevní. V případě 2GB čipů by to pro high-endový Radeon znamenalo 24 GB VRAM, nicméně pokud by AMD sáhlo k 3GB čipům, teoreticky bychom tu mohli mít až 36GB varianty.