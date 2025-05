AMD uvedlo Radeon AI Pro R9700 s velkou 32GB VRAM a napájením 12V-2x6

Umělá inteligence je velkým tématem a výrobci grafických karet se na to snaží reagovat. Zatímco Nvidia se v tomto zaměřuje především na high-endový segment (i když se v nabídce najdou i "spotřebitelské" modely), AMD a Intel se snaží přinést AI i mnohem menším týmům, případně i jednotlivcům v ještě nižších třídách. Intel tak nedávno uvedl karty Arc Pro A50 a A60 , které jsou postaveny na základě grafických karet z low-endu a nižšího mainstreamu, přesto mají 16GB, resp. 24GB VRAM. Něco podobného nyní učinilo i AMD. To totiž představilo nový. Tato karta je postavena na základě architektury RDNA 4 a mainstreamové grafické karty Radeon RX 9070 XT. Oproti ní ale nemá 16 GB paměti GDDR6 VRAM, ale rovnou 32 GB. Ta nadále běží na 256bitové sběrnici a dosahuje propustnosti 640 GB/s

Díky velkému bufferu se tak do karty vejdou modely jako SD 3.5 Medium (17 GB), Flux.1 Schnell (24 GB), Mistral Small 3.1 24B Instruct 2503 Q8 (27 GB) nebo DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Q6 (28 GB). Díky tomuto v paměťově hladových AI modelech dosahuje dle AMD 3,6-5× vyššího výkonu než GeForce RTX 5080 s vyšším hrubým výkonem, ale jen 16GB VRAM.



GPU má stejných 4096 stream procesorů jako RX 9070 XT, je tu tedy 64 CU, 64 RT akcelerátorů a 128 AI akcelerátorů. V INT8 dosahuje výkonu 1531 AI TOPS, v INT8 pak 766 AI TOPS. Karta má trochu nižší takt než Radeon RX 9070 XT, ten totiž dosahuje výkonu 48,7 TFLOPS v FP32, zatímco novinka má 47,8 TFLOPS. To by napovídalo tomu, že se Boost frekvence snížila z 2970 MHz na 2920 MHz. Ostatně i spotřeba je trochu nižší, ze 304 W šla na 300 W. Zajímavostí je tu použití napájení pomocí konektoru 12V-2x6. Grafickým výstupem je pak DisplayPort 2.1a.

Zajímavostí je možnost konfigurace 4 takových karet do jednoho systému, což vytvoří monstrum s výkonem přes 6100 AI TOPS a spotřebou 1200 W. Ve výsledku tak takový systém dostane 128 GB VRAM, takže pojme i opravdu hodně velké AI modely, např. DeepSeek R1 Distill nebo Llama 70B FP8, které mají 112 GB, případně Mistral Large Instruct 123B, GPTQ4, který má dokonce 116 GB. Pro zajímavost, dvě GeForce RTX 5090 by dosahovaly trochu vyššího hrubého výkonu přes 6700 AI TOPS a braly by jen o trochu méně (1150 W), nicméně byly by na pouhých 48 GB VRAM. Na tohle má však Nvidia karty RTX Pro 6000 s 96 GB VRAM.