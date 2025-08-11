>
AMD uvedlo úsporný Radeon RX 7400, má ale jen 36 % hrubého výkonu RX 7600
Včera, Milan Šurkala, aktualita
AMD před několika dny uvedlo profesionální grafickou kartu Radeon PRO W7400 a nyní je tu i její spotřebitelská varianta. Specifikacemi se v zásadě neliší a jde o velmi slabou grafickou kartu. Je ale také hodně úsporná.
Je to je pár dní, co AMD představilo novou pracovní grafickou kartu Radeon PRO W7400. AMD nicméně nyní uvedlo i její spotřebitelskou verzi Radeon RX 7400. Ta se od pracovní verze zásadněji neliší a je vyloženě low-endovou grafickou kartou. Má 28 CU podobně jako někdejší Radeon RX 6600, tedy 1792 stream procesorů a 28 akcelerátorů pro ray-tracing. Dále tu najdeme 56 akcelerátorů pro AI, 64 ROP a 112 texturovacích jednotek. Zde se ale opravdu nehraje na výkon, takt je totiž velmi nízký. V FP32 tu tak máme hrubý výkon jen 7,88 TFLOPS, což je méně než u RX 6600 s 8,93 FLOPS a jen nějakých 36 % toho, co nabídne Radeon RX 7600, který se stejným čipem nabídne 21,7 TFLOPS. Když to propočítáme, vyjde nám Boost frekvence pouhých 1100 MHz. Pro AI má výkon, který bohužel nebude stačit na certifikaci Copilot PC+. V INT8 zvládá 15,8 TOPS, v INT4 pak 31,5 TOPS, což je nicméně o něco lepší než u prvních generací integrovaných NPU v mobilních CPU AMD a Intelu.
Velkou výhodou je, že kvůli nízkému výkonu má karta i nízkou spotřebu. Samotné GPU si bere 43 W, celá karta pak 55 TBP. Může tak být napájena jen z PCIe slotu. Pro zajímavost, starší RX 6600 s trochu vyšším hrubým výkonem (cca +13 %) má spotřebu 132 W TBP. Radeon RX 7400 má 32 MB Infinity Cache a 8 GB GDDR6 paměti VRAM. Ta ale běží na velmi pomalých 10,8 Gbps, což při 128bitové sběrnici znamená propustnost 173 GB/s (efektivně 362 GB/s). RX 7400 podporuje DisplayPort 2.1 a HDMI 2.1. Nové GPU se už před pár dny objevilo v prvních sestavách Dellu.
