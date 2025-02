AMD v Číně představuje úplně zbytečný Radeon RX 7650 GRE

Radeon RX 7650 GRE však její určení není vůbec jasné. Tato nová grafická karta míří mezi Radeon RX 7600 a RX 7600 XT, kde je už tak docela malá mezera. Máme tu tak stejný čip Navi 33 s 32 CU a 2048 stream procesory, má tedy i 64 ROP a 128 texturovacích jednotek. V minulosti se už stalo, že AMD představilo speciální verzi GRE svých grafických karet, které uvedlo pro čínský trh. Jednalo se např. o Radeon RX 7900 GRE , který se nakonec dostal i nám do Evropy. V jeho případě šlo o docela zajímavý model umístěný mezi RX 7900 XT a RX 7800 XT. V případně nejnovější grafické kartyvšak její určení není vůbec jasné. Tato nová grafická karta míří mezi Radeon RX 7600 a RX 7600 XT, kde je už tak docela malá mezera. Máme tu tak stejný čip Navi 33 s 32 CU a 2048 stream procesory, má tedy i 64 ROP a 128 texturovacích jednotek.

Zatímco RX 7600 XT se může chlubit velkorysou 16GB pamětí GDDR6 na 128bitové sběrnici, RX 7600 má jen 8 GB a stejná kapacita paměti zůstává i modelu RX 7650 GRE. Zůstávají i její takty, jde tedy o 18Gbps čipy s propustností 288 GB/s. Prozatím tak nemáme jediný rozdíl vůči RX 7600. Zatímco základní Game takt neznáme, víme informace o frekvenci Boost, která činí 2695 MHz. To je první změna, jde o 40 MHz vyšší hodnotu než u RX 7600, který má 2655 MHz. Pro zajímavost, v případě RX 7600 XT jde o 2755 MHz. Toto není nic, co by neřešily přetaktované edice RX 7600, jde tedy spíše jen o oficiálně vytvořenou přetaktovanou edici Radeonu RX 7600 od AMD. Spolu s tím souvisí navýšení spotřeby ze 165 W na 170 W. Napájení by měl zajišťovat jeden 8pinový konektor (RX 7600 XT vyžaduje dva).



Radeon RX 7600 Radeon RX 7650 GRE Radeon RX 7600 XT Počet CU 32 32 32 Streamovací procesory 2048 2048 2048 Game Clock 2250 MHz - 2470 MHz Boost Clock 2655 MHz 2695 MHz 2755 MHz Paměť 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Rozhraní 128-bit 128-bit 128-bit Rychlost čipů 18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps Propustnost 288 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Spotřeba TBP 165 W 170 W 190 W

V Číně debutuje Radeon RX 7650 GRE za 2099 juanů, což je částka mezi zaváděcími cenami RX 7600 a RX 7600 XT. Ve výsledku tak jde bohužel o naprosto zbytečný model, který nepřináší žádné zajímavé rozšíření nabídky.