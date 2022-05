AMD vykázalo o 71 % vyšší příjmy než loni, všechny divize rostly dvouciferně

AMD se finančně opravdu daří. Zatímco Intel nedávno příjmy 5,89 mld. USD, což je proti minulému roku (Q1/21) nárůst o 71 %. To je opravdu obrovské číslo, a přestože se v něm už 1,59 mld. USD (27% čistá marže). Tyto hodnoty platí pro non-GAAP, v GAAP by byla čistá marže okolo 13 %.

Společnostise finančně opravdu daří. Zatímco Intel nedávno vykázal pokles příjmů , u AMD se mohou těšit z dvouciferných nárůstů v procentech. Stále však platí, že je Intel mnohem větší firmou (3,1× vyšší příjmy, dokonce 4,6× vyšší zisk). Ale zpět k AMD. To za poslední čtvrtletí vykázalo, což je proti minulému roku (Q1/21) nárůst o 71 %. To je opravdu obrovské číslo, a přestože se v něm už zahrnují příjmy Xilinxu , i bez nich by šlo o 5,33 mld. USD a 51% nárůst. Hrubý zisk firmy sice byl 3,1 mld. USD (53% hrubá marže), ale nesmíme zapomenout na to, že firmy mají mnohem větší náklady než jen ty na samotnou výrobu svých produktů. Provozní náklady ubraly dalších 1,35 mld. USD a s dalšími výdaji se pak čistý zisk dostává na(27% čistá marže). Tyto hodnoty platí pro non-GAAP, v GAAP by byla čistá marže okolo 13 %.

Tady se ukazuje např. to, že pokud někdo řekne, že výrobní cena iPhonu je nějaká a Apple ho prodává 3krát dráž, opravdu na něm nemá ve výsledku dvě třetiny zisku. Stejně tak AMD zde sice vykazuje dvojnásobnou cenu produktů vůči nákladům na jejich výrobu, ale ve výsledku na nich má kvůli dalším provozním nákladům asi čtvrtinu. Ztrátovost, zdá se, firmě zatím zdaleka nehrozí.



Pojďme se nyní podívat na jednotlivé divize. Computing and Graphics šla nahoru o 33 % na 2,8 mld. USD a tvoří tak téměř polovinu AMD. Čistý zisk divize šel nahoru o 49 % na 723 mil. USD. Zde se velmi dobře projevil úspěch Ryzenů i Radeonů a především zvýšená průměrná prodejní cena, stinnou stránkou byl akorát pokles prodejů GPU pro datová centra. AMD si cení uvedení procesorů s 3D V-Cache, rozšíření nabídky o dalších 6 procesorů Zen 3 i Zen 2, vyzdvihuje také to, že pracovní stanice Lenovo ThinkStation P620 jsou nyní dostupné s procesory Threadripper PRO 5000 WX.



Obrovskou radost má AMD jistě z divize Enterprise, Embedded and Semi-Custom, kde se dosáhlo 88% růstu příjmů na 2,53 mld. USD a zisk činil 881 mil. USD (+218 %). V serverové oblasti se AMD daří s jeho procesory EPYC. AMD zmiňuje úspěchy z poslední doby jako např. upgrade virtuálních strojů HBv3 u Microsoft Azure na EPYCy s 3D V-Cache, procesory EPYC také pohání nové virtuální stroje v Google Cloud C2D a AMD se také dostalo do Amazon EC2 Hpc6a a 6a. Xilinx pak přidal dalších 559 mil. USD příjmů a 233 mil. USD zisků. Na tyto informace i výhled na cca 6,5 mld. USD pro příští čtvrtletí zareagovala cena akcií AMD v after-marketu téměř 7% růstem (což se může změnit a patrně změní do otevření obchodování).