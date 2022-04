Intel v prvním kvartálu utržil méně než před rokem, dolů šly i hrubé marže

Dle non-GAAP principů ovšem došlo jen k velice mírnému meziročnímu poklesu tržeb na 18,4 miliard dolarů, což představuje jen 1% rozdíl. Máme tu přitom velice rozdílné výsledky, pokud srovnáváme GAAP a non-GAAP, a to především s ohledem na vývoj provozních marží a čistého zisku, který dle GAAP prudce stoupl, ale dle non-GAAP o třetinu klesl. Investoři přitom z těchto výsledků spíše nebyli spokojeni, neboť akcie Intelu zareagovaly několikadolarovým propadem, ale to pochopitelně není v celkovém vývoji nic podstatného.

CFO Intelu David Zinsner přitom výsledky označil za solidní a potvrdil, že Intel je na cestě splnit svůj cíl týkající se tržeb v tomto roce. Jaký byl ale výkon jeho hlavních divizí?

Jak se dalo očekávat, pokles zájmu zákazníků o nová PC se odrazil v poklesu tržeb divize Client Computing Group (CCG), a to meziročně o 13 procent. Nižší tržby této největší divize Intelu však byly kompenzovány růstem všech ostatních, a to především serverové Datacenter and AI Group (DCAI). Máme tu u přitom také velice slušný růst tržeb Intel Foundry Services (IFS), čili divize nabízející kapacity továren Intelu dalším firmám. Dá se přitom očekávat, že zrovna IFS bude do budoucna dále růst a časem by se mohla stát velice významnou, zatímco dnes je stále ještě na chvostu s Mobileye a AXG. Intel přitom také bude moci do IFS zařadit i finance plynoucí z firmy Tower Semiconductor, kterou právě kupuje