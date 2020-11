AMD zveřejnilo další benchmarky RX 6000 vs. RTX 3000

AMD se dosud věnovalo spíše výkonu Radeonů RX 6000 v klasické rasterizaci a ray tracing byl zmíněn jen okrajově. Důvodem může být to, že ještě není připravena technologie pro supersampling , která by měla spadat do balíčku FidelityFX a jejím účelem bude nahradit alespoň část ztraceného výkonu pomocí AI. Půjde tak o obdobu pro DLSS a Frank Azor z AMD slíbil, že se o tomto tématu dozvíme více ještě před tím, než nové Radeony půjdou na trh.

Zatím se můžeme podívat na další benchmarky z laboratoří firmy AMD, čili pochopitelně nejde o nezávislé testy. Ty můžeme očekávat až někdy před vypuštěním karet na trh, které bylo naplánováno na 18. listopadu.

Není divu, že testy vesměs vypovídají ve prospěch nových Radeonů, což samozřejmě neznamená, že byly zfalšovány. AMD si ale pochopitelně může vybrat takové hry a takové nastavení, které bude nejvíce vyhovovat jeho hardwaru.

Všechny okolní testy byly provedeny na PC s procesorem Ryzen 9 5900X, 16 GB DDR4-3200 a deskou s X570. Chybí v nich pochopitelně ještě RTX 3070, ovšem máme tu alespoň RTX 2080 Ti, která by jí víceméně měla odpovídat.

AMD nám zde ukazuje, že v mnohých populárních hrách můžeme od RX 6900 XT očekávat výkon plně srovnatelný s RTX 3090, což platí i pro dvojici RX 6800 XT a RTX 3080. V případě RX 6800 by ale výkon měl být ve srovnání s RTX 3070 větší, ale to platí zároveň i pro cenu Radeonu.

Pak tu ovšem máme závěrečný test hry Battlefield V pod DX11 (čili bez RT) s kvalitou Ultra, v němž jsou výsledky výrazně odlišné od testu v Ultra HD, který je uveden výše, i když i v něm jsou na předních místech hned dva Radeony. V rozlišení Quad HD jsou to ale tři, čili i RX 6800 měl překonat kartu RTX 3090. To vypadá velice zajímavě, takže se můžeme těšit na finální bitvu v nezávislých recenzích, do níž promluví už právě i RTX 3070.

