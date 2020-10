AMD nejspíše pracuje na AI supersamplingu: odpověď na NVIDIA DLSS

My jsme se dnes již věnovali hardwarové podpoře ray tracingu na nových Radeonech, která stále zůstává zahalena rouškou tajemství, a tak není ani divu, že o alternativě pro DLSS toho víme ještě málo. Ostatně jsme dříve ani nevěděli, zda AMD něco takového vůbec chystá a zda prostě jen nevyužije svou již existující technologii Radeon Image Sharpening (RIS) . Nyní už víme alespoň to, že tomu tak nebude a chystá se nová technologie, která bude spadat do souboru AMD FidelityFX.

Technologie NVIDIA DLSS slouží k tomu, abychom získali zpět alespoň část snímkovací frekvence ztracené zapnutým ray tracingem. V takovém případě se hra renderuje v nižším rozlišení, než jaké je konečné zobrazovací pro monitor a speciálně vytrénovaná AI běžící na jádrech Tensor pak dopočítává (odhaduje) chybějící pixely.

Oproti tomu AMD RIS je technologie určená prostě pro zostření výstupu her, který může být i po vykreslení v nativním rozlišení monitoru rozplizlý vlivem různých technik pro antialiasing. Ovšem právě díky tomu zvládne právě i zostření obrazu vykreslovaného v nižším než cílovém rozlišení, což by se právě mohlo hodit pro ray tracing. Využívá se zde k tomu jistý algoritmus CAS (Contast Adaptive Sharpening), který má za úkol s ohledem na kontrast zostřit obraz s tím, že si moc nevšímá ostrých linek (hrany objektů, apod.), aby tak nevznikaly nepěkné artefakty.

Nespornou výhodou AMD RIS je to, že nepotřebuje žádný AI trénink v případě konkrétních her, pouze podporu jejich API (DX 9, 11,12 a Vulkan). Stačí tak RIS zapnout v ovladačích a je to. Ovšem AMD je evidentně i tak toho názoru, že RIS jako konkurence pro DLSS nestačí, a tak chystá něco nového.

Herkelman včera uvedl pouze to, že AMD pracuje na nové supersamplingové funkci, která dá hráčům možnost získat vyšší výkon při použití ray tracingu. Další info už poskytuje Tom Warren z The Verge , dle nějž nová technologie od AMD bude otevřená a určená více platformám, což se dalo čekat vzhledem k velice podobnému hardwaru na nových konzolích, které také nabídnou ray tracing. AMD na vývoji pracuje z řadou partnerů a očekává jejich silnou podporu. Aktuálně ale tato novinka ještě není připravena.

Dá se tak tušit, že jako otevřená technologie bude AI supersampling od AMD určen pro Microsoft DirectML, jak uvádí VideoCardz . Ostatně Microsoft již dříve potvrdil, že jeho nové konzole pro to budou mít příslušný hardware a že výkon bude mnohem lepší než v případě NVIDIA TensorFlow, a to s velice nízkou "pokutou" v podobě místa na čipu, které nový hardware zabere.

Můžeme tak nejspíše počítat s tím, že daný hardware mají i nové RX 6000, ale technologie ještě není připravena. Možná právě proto se tak AMD rozhodlo, že o celém ray tracingu se zatím moc zmiňovat nebude a počká na to, až bude připraveno celé řešení. A bylo by skvělé, kdyby AMD nabídlo všeobecně fungující alternativu pro DLSS, která by mohla přinášet vyšší výkon ve všech hrách i bez ohledu na to, zda využijí ray tracing, nebo ne.



