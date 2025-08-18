Aktuality  |  Články  |  Recenze
AMD zvýšilo podíl v desktopu na 32 %, v serverech na 27 %, mobilní sféra ale radost nedělá

Včera, Milan Šurkala, aktualita
AMD zvýšilo podíl v desktopu na 32 %, v serverech na 27 %, mobilní sféra ale radost nedělá
Podle agentury Mercery Research se tržní podíl AMD stále zlepšuje. Dobré je to pro něj zejména v desktopu a serverech, naopak v mobilní sféře se moc nelepší.
Máme zde další čtvrtletí a s ním výsledky agentury Mercury Research, které mluví o tržních podílech společností AMD a Intel na poli procesorů. Intel je stále jedničkou ve všech oblastech, nicméně AMD postupně zvyšuje svůj tržní podíl a ukusuje Intelu. Podle posledních dat tak meziročně stoupl podíl AMD z 21,3 % (Q2/24) na 24,2 % (Q2/25), což jsou téměř 3 procentní body, nicméně proti Q1/25 šlo o mírný pokles, za což mohly zejména mobilní platformy. Finančně je to pro AMD ještě zajímavější, neboť jde vidět, že v průměru prodává dražší procesory než Intel. Tam totiž rostlo z 24,2 % na 33,0 %. Jinak řečeno, přestože necelá čtvrtina procesorů je od AMD, to bere zhruba třetinu financí. A to je pro AMD rozhodně pozitivní. Dodejme však, že spotřebitelské procesory jsou pro Intel nadále vysoce ziskové a hlavní divizí, která ho drží nad vodou.
 
Intel vs AMD, Mercury Research Q2/25
 
A jak na tom byly jednotlivé segmenty? Už jsme zmiňovali mobilní sféru, kde se rostlo jen velmi mírně z 20,3 % na 20,6 %, jenže ještě počátkem roku bylo AMD na 22,5 %. U notebooků má totiž Intel nadále velmi silnou pozici, což platí pro OEM obecně (tedy nejen v mobilní, ale i desktopové sféře). 
 
Pokud jde o desktopové procesory, tam Ryzeny 9000 opravdu hodně bodují. Z loňských 23,0 % se AMD vyšvihlo na velmi pěkných 32,2 % a finančně jde dokonce o 39,3 %. Zde můžeme zmínit úspěchy herních procesorů X3D s 3D V-Cache, které sice nejsou levné, jsou ale hodně populární a přispívají k vysokému cenovému mixu u AMD.
 
Nakonec tu máme ještě servery. Tam se AMD podařilo růst ze 24,1 % na 27,3 %, což až tak velký nárůst není a asi bychom čekali i více, nicméně společnosti se daří prodávat podstatně dražší procesory než Intelu. Z pohledu tržeb má totiž 41,0 % trhu. Zde ještě přidejme, že Intel sám říká, že má v serverové oblasti jen 55 %.
 

