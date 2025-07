Intel se propadá do hlubší ztráty, v serverech má jen 55 % a vrátí Hyper-Threading

Společnost Intel zveřejnila nejnovější finanční výsledky a jak už je tomu poslední dobou obvyklé, není to příliš pěkné čtení. Nejprve se podívejme na čísla a pak na to, co firma chystá do budoucnosti. Firmě se ve čtvrtletí Q2/25 povedlo proti tomu loňskému (Q2/24) sice mírně zvýšit příjmy z 12,8 na 12,9 mld. USD, ale podle obou metrik čistého příjmu zhoršila čisté hospodaření. Dle GAAP se ze ztráty 1,6 mld. USD propadla do ještě větší ztráty 2,9 mld. USD, v případě metriky non-GAAP to pak bylo z mírného zisku 0,1 mld. do ztráty 0,4 mld. USD.

Intel vždy držela nad vodou divize klasických procesorů Client Computing Group (CCG). Díky prodejům CPU pro OEM (hotové sestavy, notebooky) má Intel i přes nezájem zákazníků v retailu, kdy si staví sestavy vlastní, stále hodně silnou pozici. Nicméně vidíme, že meziročně klesly příjmy z 8,1 na 7,9 mld. USD a provozní zisk z 2,6 na 2,1 mld. USD. Čistá marže tak klesla z 32,4 % na 26,1 %. Je také vidět, že spotřebitelské procesory dělají přes 61 % příjmů Intelu.

Naopak lepší je to v oblasti Data Center and AI (DCAI). I když zde Intel trestuhodně zaspal a vůbec nenasedl na stejnou vlnu jako Nvidia a ani jako AMD, které z toho sice také až tak moc nevytěžilo, i když výrazně více než Intel, vidíme tu příznivý posun. Příjmy sice vzrostly jen minimálně z 3,8 na 3,9 mld. USD, ale divize začíná vykazovat zdravější ziskovost, která se už nepotácí tak blízko nuly. Konkrétně jde o zvýšení z 0,2 na 0,6 mld. USD, což už dělá 16,1% provozní marži. Intel přiznává, že v serverové oblasti má jen 55 % trhu, což je výrazný pokles proti minulosti.

Intel Foundry je na tom stále bledě. Proces 18A stále není plně rozběhnutý, nicméně výroba produkčních waferů už začala, víme však, že se proces je na tom stále bledě. Proces 18A stále není plně rozběhnutý, nicméně výroba produkčních waferů už začala, víme však, že se proces nebude nabízet dalším externím zákazníkům kromě těch již nasmlouvaných. To posouvá možný obrat divize dále do budoucnosti. Jak vidíme, příjmy stagnují a meziročně vzrostly jen mírně ze 4,3 na 4,4 mld. USD, provozní ztráta je stále obrovská a z 2,8 mld. se prohloubila na 3,2 mld. USD.

Ostatní zbytky Intelu v sekci Others (Altera, Mobilyey, IMS a další) tentokrát udělaly trochu více radosti, příjmy šly z 881 na 1053 milionů USD, provozní ztráta 46 mil. USD se přetavila na provozní zisk 69 mil. USD.

A nyní k budoucnosti Intelu. Letos ke konci roku bychom se měli dočkat prvních mobilních čipů Panther Lake, přičemž ve velkém (více modelů ve větších počtech) by měly přijít počátkem příštího roku. Koncem roku 2026 se mají představit nové procesory Nova Lake v mobilních i desktopových variantách. Ty desktopové by v high-endu měly srazit náskok AMD (zde se např. už několikrát mluvilo o obdobě 3D V-Cache, takže se tím možná myslí i tohle).

Proces Intel 18A bude Intel využívat u svých dalších tří generací spotřebitelských produktů. V polovině příštího roku se má představit serverový Clearwater Forest výhradně s E-Core, a to až 288 takovými jádry. Druhá polovina roku 2026 přinese Diamond Rapids, který naopak bude mít jen P-Core, a to až 192 jader (někdy se zmiňuje i 256 jader). Tyto procesory budou v letech 2028-2029 nahrazeny novou generací Coral Rapids, která má zpátky vrátit Hyper-Threading. Touto dobou by také mělo dojít k uvedení nového procesu Intel 14A.