Amogy prezentovalo tahač jezdící na vodík uložený ve čpavku

Amogy.

Ukládání elektrické energie je letitý problém. V případě elektromobilů máme několik řešení, ale v zásadě žádné z nich není ani zdaleka dokonalé. Baterie jsou nejefektivnější, ale také drahé, ne zrovna ekologické a hodně těžké. Vodík je lehký, ale jeho výroba je obrovské mrhání energií a malé molekuly vyžadují extrémní těsnost nádrží. Zkoumá se ale i ukládání vodíku v jiné formě než vodíku samotném. Měli jsme tu např. chemické ukládání do pasty z hydridu hořečnatého , další možností je např. ukládání ve formě čpavku. Ten má výhodu v tom, že se snadno skladuje za běžných teplot v kapalné formě (vodík vyžaduje buď extrémně nízké teploty nebo extrémně vysoké stlačení), což do procesu vnáší nemalé ztráty. Na druhou stranu je to zase toxická látka. A právě vodík uložený ve čpavku nám nyní prezentovala společnost

Ta v létě 2021 prezentovala 5kW dron, který využíval této technologie, na jaře loňského roku to pak byl přestavěný 100kW traktor. Nyní tu máme 300kW tahač Freightliner Cascada (Class-8) z roku 2018, který byl přestavěn na elektrický pohon s ukládáním vodíku pro palivový článek do čpavku. Podle firmy by takové řešení mělo dosahovat 5krát vyšší energetické hustoty než baterie a tahač by měl z nádrží dostat 900 kWh čisté elektrické energie (zde se "čisté" patrně myslí čistým výstupem po započtení ztrát). Ono ani toto řešení není extrémně efektivní, uvážíme-li, že krakování čpavku má účinnost někde kolem 75 % a vodík v palivovém článku se na elektřinu přemění s cca 60-80% účinností. To jsme někde na 45-60% účinnosti na těchto dvou procesech. Letos by chtěla společnost prezentovat lodní nasazení s 1MW výkonem a v letech 2024-25 pak 10MW+ nasazení na zaoceánských lodích.