Amprius uvádí křemíkové Li-Ion baterie SiCore s 370 Wh/kg, dodávky začnou v řádu týdnů

Firmavyvíjí nové typy akumulátorů a mezi nimi má i ty s křemíkovou technologií SiCore. Před pár měsíci začala dodávat vzorky s energetickou hustotou 360 Wh/kg , nyní oznamuje další nový produkt. Poslední verze akumulátoru dosahuje ještě vyšší. Pokud byste tak chtěli 100kWh akumulátor, ten by v článcích měl 270 kg (celý akumulátor by ale vážil patrně přes 400 kg). Dále dokáže podat výkon přes 3000 W/kg, takže bychom tu v případě onoho 100kWh akumulátoru mluvili o výkonu až 810 kW. Amprius také uvádí hodnoty vybíjení, a to 10C při bez chlazení a 15C při aktivním chlazení akumulátoru, což by naznačovalo ještě vyšší výkon (při 10C by šlo o 1000 kW). Křemíková anoda by dle výrobce neměla negativně ovlivňovat jiné vlastnosti akumulátoru.