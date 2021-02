Analytici: nedostatek čipů přetrvá přinejmenším ještě rok

Jak dobře víme, nedostatek výrobních kapacit počítačových čipů už zasahuje do mnoha odvětví. My řešíme především PC, kde je to celé umocněno ještě dopady pandemie, obchodní války mezi USA a Čínou a navíc i další vlnou těžby na grafických kartách. Často se ovšem zmiňuje ještě automotive, ovšem ve skutečnosti jde prostě a jednoduše o problém týkající se celého polovodičového průmyslu a v důsledku těch odvětví, která na něj spoléhají. Co k tomu mohou říci analytici?

Výrobci čipů jako TSMC, UMC a jiní tak v této době mohou s potěšením sledovat, jak jejich akcie rostou a finanční výsledky překonávají očekávání analytiků i jich samotných.

Analytik Harlan Sur (J.P. Morgan) uvádí, že aktuálně nabídka výrobců čipů nestačí uspokojit poptávku, která je o 10 až 30 procent vyšší a může trvat celou řadu kvartálů, než se situace vyrovná a skladové zásoby v distribučních kanálech se dostanou na obvyklou úroveň, což je otázka roku až roku a půl.



Christopher Rolland (Susquehanna International Group) zase varuje, že situace se může spíše ještě zhoršit, pokud se splní očekávání, že virus začne ještě během jara ustupovat a ekonomiky se postupně rozeběhnou. Matthew Sheerin (Stifel) zase poukazuje na pokračující problémy s dodávkami zboží, zvýšené ceny materiálů nutných pro výrobu čipů a dle něj není zatím na obzoru žádná významná náprava situace.

Výrobci čipů, a to především TSMC a Samsung, se sice v posledních týdnech přeháněli v plánování investic, nicméně je jasné, že ty se projeví až za řadu měsíců. Pro rozšíření výroby jsou pochopitelně potřeba nejen finanční prostředky, ale také prostor v továrnách a především pak výrobní zařízení od firem jako ASML, LAM Research a dalších. Až po jejich instalaci se může rozjíždět výroba pro navýšení kapacit.



Bude zajímavé sledovat, jak budou v této situaci bruslit firmy AMD a NVIDIA, které nemají vlastní kapacity a jak na tom bude Intel, který v předchozích letech výrazně investoval do navýšení produkce, i když to se týkalo dnes již překonaného 14nm procesu. Budou to tak především 10nm kapacity Intelu proti tomu, co si z produkce firmy TSMC dokáže ukousnout AMD (anebo půjde i o Samsung? ), které na druhé frontě bude muset s využitím stejných zdrojů bojovat i proti NVIDII a navíc tu jsou miliony čipů pro herní konzole.

