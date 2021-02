AMD prý chce vyrábět APU i GPU u Samsungu

Outsourcovat svou výrobu může nyní třeba Intel, zatímco AMD jako firma, která už dávno své vlastní výrobní kapacity nemá, může leda část své výroby přesunout z jedné firmy do druhé. A právě o tom se nyní mluví a pochopitelně jde o přesun z firmy TSMC do zmíněného Samsungu.

V prvé řadě je třeba říci, že AMD jistě nemá v TSMC přiděleny takové kapacity v rámci 7nm procesu, jaké by potřebovalo. Hlavní otázka zní, zda oslovením Samsungu může nyní něco získat.

Co konkrétního ale říkají ony "informace z Hong-kongu", které se objevily na fórech v Jižní Koreji? Píše se tu , že AMD hledá cesty, jak zvýšit svou dostupnou výrobní kapacitu o 50 či více procent, ale toho nedosáhne u TSMC. Proto koluje fáma, že AMD by chtělo Samsungu svěřit výrobu některých APU a GPU. Nyní se má tak AMD rozhodovat o tom, zda se mu vyplatí vynaložit další náklady na spuštění výroby vybraných čipů u Samsungu, anebo bude lepší spolknout ztráty způsobené nedostatečnou kapacitou výroby u TSMC.

Lze si představit, že Samsung by opravdu mohl posloužit pro výrobu některých slabších produktů, například APU generace Lucienne se Zen 2 či méně výkonných GPU Radeon. Nyní lze navíc počítat s tím, že nedostatek hardwaru na trhu bude opravdu dlouhodobý a AMD přitom potřebuje expandovat. O tom jsme psali i nedávno v článku, který se týkal údajného záměru firmy Intel obsadit linky TSMC právě i na úkor AMD. To nepřijde hned, ale situace k tomu směřuje, a proto jsou tu i takové názory, že AMD by se mělo co nejvíce snažit o navýšení svého podílu na trhu do té doby, než se Intel zotaví, stejně jako se zotavil po zahození architektury Netburst. A k tomu AMD potřebuje především další výrobní kapacity, aby si mohlo zajistit lepší výchozí pozici pro dobu, až "to přijde".