Analytici očekávají, že Nvidia v roce 2025 prodá Blackwelly GB200 za 210 mld. USD

Nvidia Blackwell v případě desktopových karet teprve čeká jen na své uvedení a poslední dobou se množí zvěsti, že by se tak mohlo stát až na GB200, která se má nabízet např. ve formě serverů NVL36 a NVL72. Analytici z Morgan Stanley mluví o tom, že Nvidia má takové obrovské množství objednávek těchto serverů s novými akcelerátory, které se dají využít pro zrychlení algoritmů AI (ale i jiných), že by za rok 2025 měla dodat hardware v této oblasti v hodnotě 210 mld. USD. To je opravdu obří číslo. Očekává se totiž dodávka zhruba 60-70 tisíc těchto serverů, kde každý z nich stojí okolo 2-3 mil. USD. Architekturav případě desktopových karet teprve čeká jen na své uvedení a poslední dobou se množí zvěsti, že by se tak mohlo stát až na lednovém veletrhu CES 2025 . Výpočetní karty na této architektuře už sice byly představeny, dodávky ale teprve začnou, a to v posledním čtvrtletí letošního roku. Zásadní by pro firmu měla být karta, která se má nabízet např. ve formě serverů NVL36 a NVL72. Analytici z Morgan Stanley mluví o tom, že Nvidia má takové obrovské množství objednávek těchto serverů s novými akcelerátory, které se dají využít pro zrychlení algoritmů AI (ale i jiných), že by za rok 2025 měla dodat hardware v této oblasti v. To je opravdu obří číslo. Očekává se totiž dodávka zhruba 60-70 tisíc těchto serverů, kde každý z nich stojí okolo 2-3 mil. USD.

Abychom si to dali do kontextu, tak za poslední 4 čtvrtletí měla Nvidia celkové příjmy 79,7 mld. USD, tedy příjmy jen z prodeje AI akcelerátorů by dle tohoto měly být v roce 2025 2,6krát vyšší než příjmy celé Nvidie za poslední rok. Pokud bychom se podívali jen na divizi Data Center, do které tyto akcelerátory spadají, ta měla za poslední 4 čtvrtletí příjmy 65,8 mld. USD, takže se tu mluví zhruba 3,2násobku dnešních čísel. Jen tak pro zajímavost, herní divize za poslední 4 čtvrtletí přinesla do kapsy Nvidie "pouhých" 10,9 mld. USD. Akcelerátory jsou tak už dnes řádově větším byznysem a nůžky mezi nimi a spotřebitelskými grafickými kartami se patrně ještě o něco více rozevřou.