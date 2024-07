Proslýchá se, že Nvidia odloží GeForce RTX 5080 a 5090 až na lednový CES 2025

Nvidia sice už představila architekturu Blackwell, to platí ale jen pro výpočetní karty, a na její uvedení do desktopů a mobilní sféry stále jen čekáme. Objevují se různé úniky, které si postupem času mnohdy protiřečí, jako např. to, zda bude uvedena nejdříve GeForce RTX 5080 nebo RTX 5090 nebo obě dvě zároveň. Od toho se také odvíjí to, kdy se tak stane. Doposud se většinou předpokládalo, že pokud budou představeny separátně, jedna bude koncem roku, druhá pak na lednovém veletrhu CES 2025. Zvěstem o letošním uvedení nicméně dlouhodobě nenahrává ten fakt, že karty mají mít nový typ pamětí GDDR7, a ten zatím nemá moc blízko k velkosériové výrobě. Výrobci je sice představují, a to i s velmi

sice už představila architekturu, to platí ale jen pro výpočetní karty, a na její uvedení do desktopů a mobilní sféry stále jen čekáme. Objevují se různé úniky, které si postupem času mnohdy protiřečí, jako např. to, zda bude uvedena nejdříve GeForce RTX 5080 nebo RTX 5090 nebo obě dvě zároveň. Od toho se také odvíjí to, kdy se tak stane. Doposud se většinou předpokládalo, že pokud budou představeny separátně, jedna bude koncem roku, druhá pak na lednovém veletrhu CES 2025. Zvěstem o letošním uvedení nicméně dlouhodobě nenahrává ten fakt, že karty mají mít nový typ pamětí GDDR7, a ten zatím nemá moc blízko k velkosériové výrobě. Výrobci je sice představují, a to i s velmi vysokými rychlostmi , nicméně nezdá se, že by jich mělo být v blízkých měsících k dispozici nějaké zásadní množství. To vše nahrává tomu, že se novinky nepředstaví letos, ale až počátkem roku.

I think we won't see RTX 50 until CES. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 22, 2024



Pravděpodobný je právě lednový veletrh CES 2025, nicméně i ten z hlediska pamětí zní stále jako docela brzký termín. V posledních dnech se navíc množí zákulisní informace o tom, že Blackwell se do desktopů nakonec letos asi opravdu nedostane. Známý leaker kopiti7kimi se nechal slyšet, že "si myslí, že RTX 50 neudivíme dříve než na CESu". Důležité je zde dát pozor na slůvko "myslí". Jde o neoficiální informaci, navíc je to spíše jen jeho odhad na základě dalších indicií. Podobně se ale vyjádřil také youtuber RedGamingTech , který tvrdí v podstatě totéž. Podle jeho slov toto také zaslechl z několika různých zdrojů, čímž "potvrzuje" slova prvního leakera. Zmiňuje, že některé zdroje zmiňují jako důvod právě nedostatek pamětí GDDR7, zatímco jiné zdroje toto vyvrací a říkají, že situace kolem nové generace pamětí není důvodem pro zpoždění.

Zmiňoval ale také zajímavé informace o výkonu. Měly by se totiž údajně objevit dvě high-endové karty, a to nejen GeForce RTX 5090, která by měla být alespoň o 48 % výkonnější, ale také karta Titan AI s výkonem o 63 % vyšším. Co přesně by měl být Titan AI, není úplně jasné, ale už dle názvu se nabízí specializovaná (ale stále relativně spotřebitelská) karta pro AI výpočty, která nebude mít 28 GB paměti na 448bitové sběrnici, jak by pravděpodobně měla mít RTX 5090, ale nejspíš plnou 512bitovou sběrnici pamětí s vyšší kapacitou. Kolik, to nevíme, minimálně by to mělo být 32 GB, ale nabízí se spíše i vyšší kapacity. GeForce RTX 5080 by proti RTX 4080 Super měla přinést o 29 % více výkonu a RTX 5070 pak oproti RTX 4070 Super 26 % navíc. Toto by se mělo týkat rastrovacího výkonu, ale není jasné, zda se to týká jednoho benchmarku, nějakého setu her a podobně. V ray-tracingu by měl být nárůst výkonu výraznější.