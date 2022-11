Analytička očekává, že čínská EV do roku 2025 vezmou 18 % evropského trhu

Čínským autům jsme se dlouho smáli jako nepovedeným kopiím evropských, japonských nebo třeba amerických vozů. Ty doby už u mnoha výrobců pominuly a dnes jsou to právě Číňané, kdo udává tón v elektromobilitě. V zemi existuje několik elektromobilek a některé z nich už jsou i na evropských trzích. Jsou tak lidé, kteří nehýří optimismem a myslí si, že elektrická auta z Číny vezmou evropský trh doslova útokem. Phoebe O'Hara z Fitch Solutions předpokládá tak výrazný nárůst, že do roku 2025 (tedy za pouhé tři roky) předpokládá čínským EV 18% zastoupení na evropském trhu s elektromobily.



ilustrační foto, autor: harry_nl, CC BY-NC-SA 2.0, přes Flickr (ořez)

I když mnozí zmiňují, že Evropan si nikdy čínské auto nekoupí (ať už kvůli designu, kvalitě zpracování, absenci servisu nebo politických důvodů), podle O'Hara už dnes tvoří čínské EV 3 % trhu s elektromobily v Evropě (nikoli však celkově s automobily, kde je to stále pod 1 %). Německá společnost Schmidt tvrdí, že za prvních 7 měsíců letošního roku Čína prodala v Evropě 37700 vozů, což znamená dokonce 5% podíl na trhu s elektromobily. Pak by 18% hranice nezněla až tak nedosažitelně (ostatně na některých trzích se to už i "podařilo").



Např. v Norsku je podíl čistě čínských elektromobilů 6 % a nyní je především otázkou, co vše budeme počítat mezi čínské automobilky. Někteří k nim počítají i MG s 2,8 % podílem, takže to bychom měli už 8,8 %. Pokud by se připočítal i Polestar (3,3 %) a Volvo (4,6 %), které spadají pod čínský koncern Geely, a někteří je tak nepovažují za švédské, ale čínské značky, což ostatně platilo i pro průzkum firmy Schmidt výše, pak bychom už dnes hovořili o 16,7% podílu Číňanů na norském trhu. Např. na švédském trhu je situace výrazně odlišná, tam jsou čínské elektromobily na pouhém 0,1 %, nicméně s MG by to bylo už 7,0 % a s Volvo/Polestar pak 20,1 %. Zda čísla Čína oněch 18 % dosáhne, to bude hodně záviset na tom, jak definujeme čínské auto.