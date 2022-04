Anketa: Měl by Elon Musk převzít kontrolu nad Twitterem?

O tom, proč má Elon Musk o Twitter zájem , jsme vás už informovali, takže pro více informací nahlédněte do včerejší aktuality. Jeho zdůvodnění lze shrnout tak, že by rád zabezpečil, aby tato platforma mohla všem bez rozdílu v názorech poskytovat svobodu slova (samozřejmě s ohledem na dodržování platných zákonů v dané zemi). Přičemž pro dosažení takového cíle je potřeba Twitter stáhnout z akciového trhu, aby nebyl veřejně obchodovanou firmou, protože se s tím pojí příliš velký důraz na dosahování co nejvyššího zisku v co nejkratší době. Na zmíněný rozhovor v rámci TED 2022, který proběhl ve Vancouveru, se můžete podívat zde: