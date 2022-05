AOC Agon PRO AG274QZM: herní monitor s Mini LED se dostává na 240 Hz

Agon PRO AG274QZM, který si zachovává 27" úhlopříčku a rozlišení QHD, jeho frekvence se ale dostala až na 240 Hz. Máme tu IPS panel s podsvícením pomocí Mini LED, statický kontrast dosahuje 1000:1. Monitor dosahuje typického jasu 750 nitů (lokálně max. až 1200 nitů), slibuje 1ms odezvy GTG a podporuje 10bitové barvy.

Skoro před rokem představilo AOC monitor Agon AG274QXM , který měl 27" úhlopříčkou, QHD rozlišení (2560×1440 pixelů) a obnovovací frekvenci 170 Hz. Nyní se představuje ještě vyspělejší model, který si zachovává 27" úhlopříčku a rozlišení QHD, jeho frekvence se ale dostala až na 240 Hz. Máme tu IPS panel s podsvícením pomocí Mini LED, statický kontrast dosahuje 1000:1. Monitor dosahuje typického jasu 750 nitů (lokálně max. až 1200 nitů), slibuje 1ms odezvy GTG a podporuje 10bitové barvy.

Je to hráčský monitor, takže je samozřejmostí podpora Adaptive Sync, nechybí ani Shadow Control a Game Color. Máme tu podporu DisplayHDR 100, 149% pokrytí sRGB, 97% pokrytí DCI-P3 a 100% pokrytí NTSC. Nechybí funkce jako LowBlue nebo KVM Switch a PBP. Dostalo se také na dva 5W reproduktory (DTS). Náklon je možný od -3° do +21°, do stran o +/-20°, výškově ve 120mm rozsahu a podporována je i funkce pivota. Typická spotřeba je 58 W.

Pokud jde o konektivitu, máme zde dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, 4 porty USB 3.2 Gen1 (DP-alt, 65W PD), jacky pro mikrofon i sluchátka. Zajímavostí je, že v balení najdete i clonu na monitor, kterou známe spíše s profesionálních grafických monitorů. Dostalo se také na ovladač s tlačítky pro jednoduché ovládání monitoru a rychlé vyvolání předvolených funkcí. Cena byla stanovena na 999 britských liber, není tedy zrovna levný.