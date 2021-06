AORUS F048U: 120Hz OLED herní monitor se představuje

AORUS F048U se objevil už v dubnu , ovšem tehdy ještě nebyly známy podrobnosti, na které se nyní už můžeme podívat. Je přitom zřejmé, že jde především o hardware určený do obývacího pokoje k herní konzoli než o monitor určený k PC, jak napovídá už jen provedení stojanu. Nožky na koncích monitoru nám totiž neumožní žádné nastavení, i když to bude možné napravit díky VESA (300 x 300). Ovšem i tak je úhlopříčka 47,5 na PC monitor už příliš velká, ale proti gustu...

2, ovšem monitor nese označení DisplayHDR 1000, ostatně OLED fungují jinak než klasické displeje využívající podsvícení. Zajímavé je, že sám Gigabyte neudává, že by tento monitor měl mít jakékoliv HDR, ale organizace Použitý OLED panel disponuje rozlišením Ultra HD a 10bitovými barvami s pokrytím barevného prostoru DCI-P3 z 98 % a sRGB ze 130 %. Typický jas je pouze 135 cd/m, ovšem monitor nese označení DisplayHDR 1000, ostatně OLED fungují jinak než klasické displeje využívající podsvícení. Zajímavé je, že sám Gigabyte neudává, že by tento monitor měl mít jakékoliv HDR, ale organizace VESA potvrzuje , že DisplayHDR 1000 tu skutečně je.

Dále tu máme pouze 1ms odezvu GtG a až 120Hz obnovovací frekvenci na rozhraní HDMI 2.1, což jednoduše znamená, že ji můžeme až na rozlišení Ultra HD dosáhnout i na nových konzolích od Sony a Microsoftu. To platí také pro Full HD, ovšem v případě Quad HD zvládne 120 Hz pouze Xbox a ne PS5. Budeme také předpokládat, že to, co platí pro Xbox Series X platí také pro model S, i když tam není uveden.

Monitor dále disponuje dvěma 15W reproduktory plus jedním 20W (subwoofer?), má dva porty USB 3.0 v hubu a maximální spotřebu 325 W, což už tak moc nenadchne. Vedle dvou HDMI 2.1 mezi vstupy najdeme také jeden DisplayPort 1.4 a dále také dva audio výstupy. Hmotnost dosáhla 15 kg při rozměrech 1069 x 512 x 43 mm (bez stojanu). Cenu se bohužel nedozvíme. Nebo snad bohudík?





Ceny souvisejících / podobných produktů: