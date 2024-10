Aplikace chatbota ChatGPT je nyní k dispozici i pro Microsoft Windows

Chatbotse dostává jako desktopová aplikace na další operační systém. Počátkem letošního léta to byl systém Apple macOS , nyní je to. Dostupná je např. přes Microsoft Store a k dispozici je prozatím jen pro platící uživatele s předplatným. To tedy znamená plány ChatGPT Plus, Team, Enterprise a Edu. Jde o brzkou verzi, nemá tedy všechny zamýšlené funkce, nicméně už nyní zvládá pracovat nejen s textem, ale i dalšími soubory a fotografiemi (může tak analyzovat dokumenty, sumarizovat je a podobně). Uživatelé zde mají možnost přístupu i k nejnovějšímu modelu OpenAI o1 s lepším logickým uvažováním.