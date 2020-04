Aplikace Coughvid chce diagnostikovat COVID-19 po zakašlání

.Může to znít jako opožděný aprílový žertík nebo jeden z dalších podvodů, kterých se na internetu po vypuknutí pandemie koronaviru SARS-CoV-2 objevil obrovský počet. Na rozdíl od bizarního počítačového programu Corona Antivirus , který sliboval ochranu před nakažením koronavirem po instalaci do Windows, přichází sice na první pohled možná překvapivý, ale seriózní projekt. Coughvid vyvíjí Švýcarský federální technologický institut v Lausanne, jedna z prestižních vysokých škol. Jedná se o webovou aplikaci, kterou lze spustit v jakémkoliv desktopovém či mobilním prohlížeči. Stačí, aby zařízení bylo vybaveno mikrofonem, bez kterého se aplikace neobejde.

Coughvid umožní otestovat, zda je uživatel nakažen onemocněním COVID-19. K tomu by aplikaci měla stačit krátká nahrávka zakašlání, kterou systém následně analyzuje prostřednictvím umělé inteligence a během několika sekund zobrazí výsledek. Úspěšnost detekce infekce by se měla pohybovat okolo 70 %. To je vzhledem ke způsobu testování poměrně slušné číslo. Coughvid přesto nenahrazuje běžné lékařské vyšetření, jak upozorňuje profesor David Atienza, který se na projektu podílí. Aplikace tedy funguje pouze orientačně a teoreticky by mohla ulevit přetíženým laboratořím a lékařům, kteří jsou často zavaleni žádostmi pacientů bez jasných symptomů. Stále ovšem platí, že pokud by pacient pociťoval příznaky onemocnění COVID-19, měl by kontaktovat skutečného lékaře.

Hlavní výhodou aplikace by měla být rychlost a jednoduchost, neboť test lze provést se základním vybavením z pohodlí domova. Není nutné instalovat žádný další software, navíc vše funguje zdarma a anonymně. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) patří právě kašel k nejčastějším příznakům onemocnění COVID-19. Konkrétně 67,7% pacientů s potvrzeným onemocněním trpí suchým kašlem (bez hlenu), který se odlišuje od vlhkého kašle častějšího v případě běžných nachlazení a alergií. Ostatně poslech patří k základním způsobům vyšetření při kašli, které provádějí lékaři ve svých ordinacích a umožňuje diagnostikovat i jiná onemocnění, jako je černý kašel, astma nebo pneumonie.

Prozatím Cougvid funguje pouze v testovacím režimu, k vydání by mohlo dojít během několika následujících týdnů. Aby totiž systém mohl fungovat, potřebuje nejprve nasbírat co největší počet vzorků. I vy tedy můžete navštívit stránku coughvid.epfl.ch a nahrát svůj kašel, Následně můžete doplnit ještě několik dalších údajů, jako je věk, pohlaví nebo informace o tom, zda vám již bylo diagnostikováno nějaké onemocnění včetně COVID-19. Před spuštěním nahrávání doporučují autoři přečtení krátkých pokynů o tom, jak bezpečně kašlat, aniž byste přispěli k dalšímu šíření infekce.

