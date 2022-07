Apple A16 Bionic: nejspíš 20 mld. tranzistorů a o 15-30 % vyšší výkon

Na trhu s mobilními procesory se hodně přetahuje Qualcomm s MediaTekem, nicméně dle benchmarků dodnes vede Apple A15 Bionic, a to nejen výkonem, ale také poměrem výkonu a spotřeby. V první polovině září bychom se měli dočkat nových iPhonů 14, kde by se měla objevit nová generace procesoru Apple A16 Bionic, bude to mít ale trochu háček. Novinku by totiž měly dostat jen verze Pro a nižší třída se má spokojit s loňským modelem A15 (je tedy otázkou, v čem, a jak zásadně, vlastně budou základní verze iPhonů 14 lepší). Pojďme ale zpět k procesoru A16. Jeho uvedení se blíží a s tím se objevují i další uniklé informace o něm.



Hovoří se např. o tom, že by se měl počet tranzistorů zvýšit z 15 až na 20 miliard, přičemž ty zajistí např. výkonnější Neural Engine, posílit by mělo i ISP (hlavní fotoaparát by měl totiž zvýšit své rozlišení z 12 na 48 MPx ) a očekává se vylepšení na poli jednotek pro zpracování videa. Poněvadž 3nm výrobní technologie ještě není široce dostupná (spustil ji Samsung, ale ne TSMC), A16 bude nadále vyráběn 5nm procesem u TSMC. Půjde o 3. generaci tohoto procesu, ale nemůžeme čekat nějak zásadní posuny ve výkonu nebo spotřebě. Předpokládá se, že procesor bude nadále 6jádrový se 2 výkonnými a 4 úspornými jádry. Výkon CPU části by měl dle odhadů vzrůst o 15 %. Zda to postačí na další chystané vlajkové lodě Qualcommu a MediaTeku, to se teprve ukáže.