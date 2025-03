Apple aktualizoval iMac i Mac mini, dostávají procesor M4 a 16 GB RAM v základu

Mac mini. Ten má nyní v základu za 17.490 Kč s DPH nejvýkonnější variantu Apple M4 s 10jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 16jádrovým NPU, dále tu najdeme 16 GB jednotné paměti a malé 256GB úložiště. Jak je u Applu zvykem, další příplatky nejsou zrovna malé a upgrade na 24 GB RAM znamená dalších 6000 Kč, 32 GB RAM je 12 tisíc Kč navíc. Upgrade na 512GB úložiště vyjde na 6 tisíc, 1TB je za 12tisícový příplatek a 2TB je pak 24 tisíc navíc proti základu. Zajímavostí je možnost pořídit si podporu pro 10GbE za 3000 Kč. Máme zda dva porty USB-C, sluchátkový konektor, HDMI port a 3 porty Thunderbolt 4. Skoro před rokem představila společnost Apple procesor M4 , který může mít až 10 jader (4P+6E). Vylepšilo se také 10jádrové GPU a jeho 16jádrové NPU Neural Engine nabídne výkon 38 AI TOPS. Nyní si tento procesor našel cestu do dalších zařízení. Najdeme ho např. v novém. Ten má nyní v základu za 17.490 Kč s DPH nejvýkonnější variantu Apple M4 s 10jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 16jádrovým NPU, dále tu najdeme 16 GB jednotné paměti a malé 256GB úložiště. Jak je u Applu zvykem, další příplatky nejsou zrovna malé a upgrade na 24 GB RAM znamená dalších 6000 Kč, 32 GB RAM je 12 tisíc Kč navíc. Upgrade na 512GB úložiště vyjde na 6 tisíc, 1TB je za 12tisícový příplatek a 2TB je pak 24 tisíc navíc proti základu. Zajímavostí je možnost pořídit si podporu pro 10GbE za 3000 Kč. Máme zda dva porty USB-C, sluchátkový konektor, HDMI port a 3 porty Thunderbolt 4.

V nabídnce je i Mac mini s procesorem M4 Pro. To už se dostáváme na částku 41.990 Kč. Je zde ale 12jádrové CPU s 16jádrovým GPU a 16jádrovým NPU. Místo Thunderboltu 4 tu máme Thunderbolt 5. V základu je 24 GB paměti a 512GB SSD úložiště. Paměť lze upgradovat na 48 GB (+12 tisíc Kč), resp. na 64 GB (+18 tisíc Kč). V případě SSD se lze dostat až na 8TB verzi, to si ale musíte připravit 72 tisíc Kč. Jednodušší, i když ne tak designově pěkné, bude řešit to přes mnohem levnější externí SSD, alespoň co se kapacit do 4 TB včetně týče. Příplatek za 4TB SSD je u Applu 36 tisíc, externí SSD s rychlostmi okolo 2 GB/s lze sehnat už i lehce pod 10 tisíc Kč. Mac mini měří 12,7×12,7×5,0 cm a váží 670, resp. 730 gramů dle procesoru.

Procesor Apple M4 dostal také all-in-one počítač Apple iMac. Ten má 24" Retina displej se 4.5K rozlišením, dva porty Thunderbolt/USB4, Magic Mouse a Magic Keaboard. Jeho základní verze začíná na 39.990 Kč s DPH, přičemž tady se musíte spokojit se slabší variantou Apple M4 s 8 jádry CPU, 8 jádry GPU a 16jádrovým GPU. Příplatky jsou stejné jako u Mac mini, ale s 8jádrem je možné jít max. jen na 24 GB RAM a 1TB SSD. Počítač je bez ethernetu, ten je k dispozici za příplatek 800 Kč.

Kdo chce, může mít i stejnou konfiguraci jako u Mac mini s 10jádrovým CPU i GPU za 45.990 Kč. V případě 10jádra je už možné upgradovat na 32 GB RAM i 2TB SSD. Dále je možné si připlatit 6000 Kč za displej s nanotexturou. Gigabitový Ethernet je v ceně, dostáváte tu také 4 porty Thunderbolt 4.