Apple představuje 10jádrový procesor M4 s Neural Engine o výkonu 38 TOPS

Dnešním světem hýbe umělá inteligence a společnost Apple chce co nejvíce AI algoritmů přesunout z cloudu do koncových zařízení. Proto také vybavuje své procesory výkonnými akcelerátory pro inferenci těchto algoritmů. I to může stát za tím, že v loňském říjnu představené procesory Apple M3 mají po půl roce už své nástupce. Apple totiž dnes představil nové procesory, které zapracovaly v různých oblastech, mimo jiných i právě na akceleraci zpracování algoritmů umělé inteligence.