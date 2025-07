Apple i Nvidia prý už testují proces Intel 14A

S výrobními procesy Intelu je to poslední roky hodně "veselé". Roky v nich zaostával a nové procesy, které měly přinést změnu, jsou jeden po druhém odepisovány. Intel 20A byl kvůli velké podobnosti a dobrém stavu vývoje procesu 18A úplně zrušen, 18A sice zatím vypadá docela dobře, ale přesto se mu nedaří sehnat větší množství externích zákazníků. Došlo dokonce k tomu, že Intel se už nové ani nesnaží nabírat , 18A využije pro interní potřeby a již nasmlouvané zákazníky. Ty ostatní se snaží přeorientovat na Intel 14A. Jenže ten ještě nějaký ten rok nepřijde. Existují už však rané verze 14A PDK, které jsou k dispozici externím zákazníkům. A ti už ho testují.

Na úspěchu bude záviset další budoucnost Intel Foundry. Pokud totiž Intel pro 14A nenajde alespoň jednoho opravdu velkého zákazníka, znamenalo by to konec této divize. Nadvláda TSMC by se tak dále prohlubovala a ubyl by jí jeden z možných konkurentů, což nikdy není zrovna dobrý stav. Naopak, větší počet výrobců by zde celému odvětví pomohl, umožnil by vytvořit i cenový tlak konkurence a s tím držet cenu čipů na rozumných úrovních. TSMC se bez konkurence může s cenami utrhnout ze řetězu a už dnes nejsou jeho čipy zrovna levné.

První verze Intel 14A PDK už testuje Nvidia, která by s jeho pomocí mohla vyrábět alespoň low-endová GPU. Více zajímavé to vypadá u Applu, který má dle zákulisních informací být jedním z velkých zákazníků, kteří o novém procesu 14A uvažují. Rozsáhlejší možnost vyrábět čipy na půdě USA by navíc umožnila větší manévrovací prostor pro obcházení nynějších sankcí a držet tak náklady na rozumné úrovni. Zde se spekuluje, že by se na procesu 14A mohly vyrábět procesory Apple M. Tady je možné, že procesory Applu pro zařízení mířící na americký trh by mohly být ve větší míře vyráběny v USA, což ostatně už dnes začíná platit s čipy z americké továrny TSMC v Arizoně.