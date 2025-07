Intel možná částečně zruší 18A pro externí zákazníky, soustředit se chce na 14A

Intel 18A je pro Intel velmi důležitý výrobní proces, nicméně stále se potýká s různými problémy. Chvíli tu máme pozitivní zprávy, chvíli negativní. V zásadě víme to, že by měl dosahovat poměrně slušných výkonů a být konkurenceschopný 2nm procesům od TSMC a Samsungu. To neznamená, že je ve všem nebo v průměru lepší, ale měl by být rozumně použitelný. Sám Intel ho chce použít na výrobu mobilních čipů Panther Lake a serverových Clearwater Forest, přičemž výroba těch prvních by měla v omezených sériích začít už letos. Nejisté je to ale s externími partnery. Intel 18A se totiž měl stát prvním procesem, který by Intel ve velkém nabízel i pro externí společnosti, a získal by tak další zdroj příjmů výrobou čipů pro jiné firmy. Prozatím je ale Intel Foundry dírou na peníze.

Ale tady se nám to zamotává. Zájemců o proces bylo hodně, některé testy dopadly poměrně dobře, jiné naopak špatně, a např. Nvidia se nechala slyšet , že pro produkci jejích čipů dnes nepřichází do úvahy nikdo jiný než TSMC. Zájemci o výrobu pomocí procesu 18A ale nepřibývají, spíše je tomu naopak. A nyní se proslýchá, že Intel proces 18A pro externí partnery nakonec zruší. Nový CEO firmy Lip-Bu chce podle zákulisních informací společnost nasměrovat k dalšímu procesu 14A, co se týče produkce čipů pro externí firmy, neboť nynější 18A se už u zákazníků stal poněkud neatraktivním.

Tady ale pozor. To neznamená konec procesu 18A podobně, jako se tomu stalo u 20A. Proces 18A má být nadále v plánu pro zmíněné procesory Panther Lake a Clearwater Forest, a ani ta externí výroba by neměla být zrušena úplně. Firma nechce rozjednávat další spolupráce, nicméně hodlá pokračovat v těch dohodnutých. Intel tak podle všeho použije proces 18A pro výrobu čipů společnostem Amazon a Microsoft, které shledávají tento proces jako dostatečně dobrý pro jejich plánované čipy a u Intelu si objednaly výrobu.

Opět je ale nutné ještě jednou zdůraznit, že jde o zákulisní informace, tedy ze strany Intelu nejde o nic oficiálně prezentovaného.